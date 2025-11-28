मेरे पास एक ही ड्रेस थी, जो रोज धुलती थी; प्रैक्टिस में अपने घर के शीशे तोड़े: क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को याद आया बचपन
गृह जनपद आगरा में स्टार क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को किया गया सम्मानित, बोलीं- विश्व कप की जीत हमेशा याद रहेगी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 8:31 PM IST|
Updated : November 28, 2025 at 8:48 PM IST
आगरा: महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की स्टार दीप्ति शर्मा का शुक्रवार को आगरा में सम्मान किया गया. इस दौरान जय हो, जय हो और चक के इंडिया जैसे गीत गूंजते रहे. दीप्ति के साथ ही उनके माता-पिता का भी सम्मान किया गया. इस मौके पर दीप्ति ने कहा कि अनुशासन और लगन से मेहनत करके ही सफलता हासिल की जा सकती है.
क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने कहा कि अपने शहर में सम्मान मिलना गौरव की बात है. वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए यूपी वॉरियर्स से 3.20 करोड़ में जुड़ने पर दीप्ति शर्मा ने कहा कि यूपी की हूं. यूपी की टीम में खेंलूगी. तीन साल से यूपी वॉरियर्स टीम से जुड़ी थी. अब मेरी पूरी कोशिश टीम के लिए अच्छा खेलना है.
टी-20 वर्ल्ड कप की तैयारी: दीप्ति ने कहा कि अभी मेरा फोकस वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 और महिला टी 20 क्रिकेट विश्व कप पर है. इसको लेकर भाई के साथ मैदान में मेहनत कर रही हूं. एक दिवसीय विश्व कप की बात करें तो इसका फाइनल मुझे हमेशा याद रहेगा. मैंने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में शानदार प्रदर्शन किया. यह मेरा तीसरा एक दिवसीय विश्व कप था. हम चैंपियन बने हैं.
डिसीप्लिन और डेडिकेशन से मेहनत करें: क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने कहा कि युवा क्रिकेटर्स को मेरा यही कहना है, कि डिसीप्लेन और डेडिकेशन के मेहनत करें. अपने गुरुओं का सम्मान करें. पूरे मन से मेहनत करें. इसका कोई तोड़ नहीं है.
दीप्ति शर्मा ने कहा कि मेरे समय पर आगरा में लड़कियों के क्रिकेट को लेकर पहले अकादमी नहीं थी. अब कई अकादमी हैं, जहां पर बेटियां पसीना बहा रही हैं. क्रिकेट खेल में अपनी उपस्थित दर्ज करा रही हैं.
हनुमान की भक्त, घर के शीशे तोड़े: दीप्ति शर्मा ने सम्मान समारोह में अपनी बचपन की यादें शेयर कीं. कहा कि एक समय था, जब मेरे पास एक ही ड्रेस थी, जो रोज धुलती थी. परिवार के सहयोग ने हर कठिन और संघर्ष के समय को आसान बना दिया. हर परेशानी में बजरंग बली का स्मरण करती हूं. मैं हनुमान भक्त हूं. क्रिकेट की प्रैक्टिस में अपने घर के शीशे तोड़े हैं. वर्ल्ड कप फाइनल का मैच हमेशा याद रहेगा.
शहर का नाम रोशन करने वाले का सम्मान: आगरा के दयालबाग स्थित मित्तल मिशन में क्रिकेटर दीप्ति का सम्मान किया. इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि खेल के क्षेत्र में अपनी बेटियों को आगे लाएं. खेल की पगडंडियां बेटियों को आईजी और पद्मश्री जैसा सम्मान दिलाएंगी. उन्होंने कहा कि जो शहर अपने शहर का नाम रोशन करने वालों का सम्मान नहीं करता, वह आगे नहीं बढ़ पाता है.
आगरा मेयर हेमलता दिवाकर ने कहा कि देश में बच्चों के पास हुनर की कमी नहीं. हुनरबाज बच्चों को प्लेटफार्म नहीं मिलता. जिसकी कमी को पीएम मोदी ने सांसद खेल महोत्सव शुरू करके पूरी की. आज देश के युवा खेल जगत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर रहे हैं.
5 लाख का चेक प्रदान किया: मित्तल मिशन में आयोजित सम्मान समारोह में क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को रामसरन मित्तल और परिवारीजनों ने 5 लाख का चेक और क्रिकेट मैदान में मौजूद दीप्ति की फोटो भेंट की. इस अवसर पर संजीव मित्तल ने दीप्ति को दबंग एंड ओनली वन कहकर स्वागत किया.
क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के सम्मान समारोह में लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग, डीआईजी शैलेश पांडे, पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार, आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी, पूरन डावर समेत अन्य लोग मौजूद रहे.
