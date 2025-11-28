ETV Bharat / state

मेरे पास एक ही ड्रेस थी, जो रोज धुलती थी; प्रैक्टिस में अपने घर के शीशे तोड़े: क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को याद आया बचपन

आगरा में स्टार क्रिकेटर दीप्ति शर्मा का सम्मान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की स्टार दीप्ति शर्मा का शुक्रवार को आगरा में सम्मान किया गया. इस दौरान जय हो, जय हो और चक के इंडिया जैसे गीत गूंजते रहे. दीप्ति के साथ ही उनके माता-पिता का भी सम्मान किया गया. इस मौके पर दीप्ति ने कहा कि अनुशासन और लगन से मेहनत करके ही सफलता हासिल की जा सकती है. क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने कहा कि अपने शहर में सम्मान मिलना गौरव की बात है. वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए यूपी वॉरियर्स से 3.20 करोड़ में जुड़ने पर दीप्ति शर्मा ने कहा ​कि यूपी की हूं. यूपी की टीम में खेंलूगी. तीन साल से यूपी वॉरियर्स टीम से जुड़ी थी. अब मेरी पूरी कोशिश टीम के लिए अच्छा खेलना है. टी-20 वर्ल्ड कप की तैयारी: दीप्ति ने कहा कि अभी मेरा फोकस वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 और महिला टी 20 क्रिकेट विश्व कप पर है. इसको लेकर भाई के साथ मैदान में मेहनत कर रही हूं. एक दिवसीय विश्व कप की बात करें तो इसका फाइनल मुझे हमेशा याद रहेगा. मैंने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में शानदार प्रदर्शन किया. यह मेरा तीसरा एक दिवसीय विश्व कप था. हम चैंपियन बने हैं. आगरा में स्टार क्रिकेटर दीप्ति शर्मा का सम्मान. (Video Credit: ETV Bharat) डिसीप्लिन और डेडिकेशन से मेहनत करें: क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने कहा कि युवा क्रिकेटर्स को मेरा यही कहना है, कि डिसीप्लेन और डेडिकेशन के मेहनत करें. अपने गुरुओं का सम्मान करें. पूरे मन से मेहनत करें. इसका कोई तोड़ नहीं है. दीप्ति शर्मा ने कहा कि मेरे समय पर आगरा में लड़कियों के क्रिकेट को लेकर पहले अकादमी नहीं थी. अब कई अकादमी हैं, जहां पर बेटियां पसीना बहा रही हैं. क्रिकेट खेल में अपनी उपस्थित दर्ज करा रही हैं.