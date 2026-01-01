ETV Bharat / state

कानपुर में महिला पुलिसकर्मी को टक्कर मारकर लूटपाट करने का मामला, आरोपी गिरफ्तार

कानपुर: डीसीपी सेंट्रल की टीम ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने 28 दिसंबर को महिला पुलिसकर्मी को टक्कर मारकर उससे लूटपाट की थी. डीसीपी सेंट्रल एसके सिंह ने इस मामले को लेकर गुरुवार को प्रेस काफ्रेंस की.

28 दिसंबर को हुई थी लूटपाट: डीसीपी सेंट्रल एसके सिंह ने बताया कि महिला पुलिसकर्मी से लूटपाट दो लोगों ने की थी. सर्विलांस सेल और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी मारूफ को गिरफ्तार कर लिया गया है. मारूफ के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है, जबकि दूसरे आरोपी के खिलाफ छह मुकदमे हैं. जल्द ही उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा. मारूफ के कब्जे से एक स्कूटी और 10 हजार रुपये कैश बरामद किए गए हैं.

नाइट ड्यूटी से घर लौट रही थी पुलिसकर्मी: डीसीपी सेंट्रल एसके सिंह ने बताया, महिला पुलिसकर्मी नाइट ड्यूटी से वापस चमनगंज स्थित अपने आवास की ओर जा रही थी. तभी सुबह करीब 7.45 बजे दो आरोपियों ने पास पहुंचकर स्कूटी में टक्कर मारी और फिर महिला पुलिसकर्मी के साथ लूटपाट की. सीसीटीवी फुटेज में यह वारदात कैद हो गई थी. साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मारूफ को पकड़कर जेल भेज दिया गया.