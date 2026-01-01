ETV Bharat / state

कानपुर में महिला पुलिसकर्मी को टक्कर मारकर लूटपाट करने का मामला, आरोपी गिरफ्तार

डीसीपी सेंट्रल एसके सिंह ने बताया, महिला पुलिसकर्मी से लूट के मामले में आरोपी मारूफ को गिरफ्तार किया गया है. दूसरे की तलाश जारी है.

Photo Credit: ETV Bharat
महिला पुलिसकर्मी से लूटपाट करने वाला मारूफ गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
कानपुर: डीसीपी सेंट्रल की टीम ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने 28 दिसंबर को महिला पुलिसकर्मी को टक्कर मारकर उससे लूटपाट की थी. डीसीपी सेंट्रल एसके सिंह ने इस मामले को लेकर गुरुवार को प्रेस काफ्रेंस की.

28 दिसंबर को हुई थी लूटपाट: डीसीपी सेंट्रल एसके सिंह ने बताया कि महिला पुलिसकर्मी से लूटपाट दो लोगों ने की थी. सर्विलांस सेल और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी मारूफ को गिरफ्तार कर लिया गया है. मारूफ के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है, जबकि दूसरे आरोपी के खिलाफ छह मुकदमे हैं. जल्द ही उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा. मारूफ के कब्जे से एक स्कूटी और 10 हजार रुपये कैश बरामद किए गए हैं.

नाइट ड्यूटी से घर लौट रही थी पुलिसकर्मी: डीसीपी सेंट्रल एसके सिंह ने बताया, महिला पुलिसकर्मी नाइट ड्यूटी से वापस चमनगंज स्थित अपने आवास की ओर जा रही थी. तभी सुबह करीब 7.45 बजे दो आरोपियों ने पास पहुंचकर स्कूटी में टक्कर मारी और फिर महिला पुलिसकर्मी के साथ लूटपाट की. सीसीटीवी फुटेज में यह वारदात कैद हो गई थी. साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मारूफ को पकड़कर जेल भेज दिया गया.

सेंट्रल जोन में बढ़ाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे: डीसीपी सेंट्रल एसके सिंह ने कहा, अब सेंट्रल जोन के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी. इससे राहगीर और यात्री पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे. अगर कोई आपराधिक घटना हो भी जाती है, तो वह कैमरों में रिकार्ड हो जाएगी.

