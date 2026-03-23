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धनबाद में सड़क हादसा, महिला पुलिस अधिकारी की मौत

दुमका सीआईडी में तैनात एक महिला पुलिस पदाधिकारी की मौत हो गयी है.

Woman police officer died in road accident in Dhanbad
सड़क हादसे के बाद अस्पताल में मौजूद पुलिस पदाधिकारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 23, 2026 at 6:49 PM IST

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धनबादः सोमवार को एक सड़क दुर्घटना ने पुलिस महकमे को झकझोर दिया. आईएसएम गेट के पास हुए हादसे में दुमका सीआईडी में तैनात एएसआई शैलू प्रभा जयंती तिर्की की मौत हो गई. वह अपने पति सुरेश उरांव के साथ बाइक से रांची से दुमका लौट रही थीं. छुट्टी के बाद वह आज ड्यूटी ज्वाइन करने जा रही थी.

जानकारी के मुताबिक, शैलू प्रभा जयंती तिर्की सरहुल पर्व मनाने के लिए रांची के मोरहाबादी सरायटांड़ स्थित अपने घर गई हुई थीं. त्योहार के बाद वह अपने पति के साथ वापस दुमका के लिए निकली थीं.

धनबाद पहुंचने पर आईएसएम गेट के पास सड़क पर अचानक दो टोटो सामने आ गया. इसी दौरान बाइक और ऑटो के बीच टकराव जैसी स्थिति बन गई. संतुलन बिगड़ते ही बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों सड़क पर गिर पड़े. इस हादसे में शैलू प्रभा गंभीर रूप से घायल हो गईं. मौके पर मौजूद लोगों ने देरी किए बिना दोनों को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया लेकिन चोटें ज्यादा गंभीर होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका.

वहीं, इस घटना में उनके पति सुरेश उरांव भी घायल हुए हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. इस हादसे के बाद परिजनों के साथ-साथ पुलिस विभाग में भी शोक का माहौल है. वहीं सरायढेला थाना प्रभारी मंजीत सिंह ने कहा कि सड़क हादसे में दुमका सीआईडी में तैनात शैलू प्रभा जयंती तिर्की की मौत हुई है।मौत के लिए उन्होंने खेद भी प्रकट किया है.

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सड़क हादसे में पुलिस अधिकारी की मौत
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