सूरजपुर में महिला से सामूहिक अनाचार, चार आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 4, 2026 at 3:30 PM IST
सूरजपुर: बस छूट जाने के बाद घर लौटने के लिए साधन का इंतजार कर रही एक महिला के साथ चार युवकों ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.
महिला से सामूहिक अनाचार
कोरिया जिले की रहने वाली एक महिला अपने रिश्तेदार के यहां आई हुई थी. वापस घर लौटने के दौरान उसकी बस छूट गई, जिसके बाद वह सड़क किनारे दूसरे साधन का इंतजार कर रही थी. इसी दौरान चार आरोपियों ने महिला को अकेला पाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. किसी तरह पीड़िता वहां से निकली और कोरिया जिले पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मामला चांदनी थाना क्षेत्र का होने के कारण प्रकरण सूरजपुर पुलिस को ट्रांसफर किया गया.
न्यायिक रिमांड पर भेज गए आरोपी
शिकायत मिलते ही चांदनी थाना पुलिस ने जांच शुरू की और चारों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.
एएसपी का बयान
सूरजपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार देवांगन ने बताया कि चांदनी थाना क्षेत्र का मामला है. महिला मूलत: कोरिया जिले की रहनेवाली है. महिला रिश्तेदार के घर आई थी. बस छूट जाने पर चारों आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता की शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई की गई है. चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा गया है. इस मामले की जांच जारी है और सभी कानूनी प्रक्रियाएं नियम के मुताबिक पूरी की जा रही हैं.
मानसून में मलेरिया का खतरा बढ़ा, कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव सख्त
एसडीएम ने सरपंच को पद से किया पृथक, कटकोना पंचायत का मामला,जनदर्शन में हुई थी शिकायत
कोरिया में भूजल संरक्षण की बड़ी पहल, कंटूर ट्रेंच और सोख्ता गड्ढों से 47 करोड़ लीटर से अधिक वर्षाजल होगा भूमिगत