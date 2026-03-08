ETV Bharat / state

मानसिक रूप से बीमार महिला से छेड़छाड़ करने वाला युवक गिरफ्तार, अब सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी

हल्द्वानी पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को अरेस्ट कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.

Haldwani physical abuse case
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
हल्द्वानी: मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है. हल्द्वानी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सुरागरसी के आधार पर आरोपी को ऑटो समेत गिरफ्तार किया गया. आरोपी कालाढूंगी नया गांव क्षेत्र का रहने वाला है. घटना के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई थी.

हल्द्वानी में मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी से घटना में प्रयुक्त ऑटो भी बरामद कर लिया गया है. कार्रवाई एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर की गई. पुलिस के मुताबिक 6 मार्च 2026 को एक महिला ने कोतवाली हल्द्वानी में तहरीर देकर बताया कि 5 मार्च को उनके पड़ोस में रहने वाली मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के घर में एक युवक घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ की. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल कोतवाली हल्द्वानी में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी.

Woman physical abuse accused arrested
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Photo-ETV Bharat)

एसएसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया. टीम ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सुरागरसी के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश शुरू की. पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 मार्च को आरोपी को जेल रोड स्थित शीशम बाग कॉलोनी के पास से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ऑटो भी बरामद कर लिया. पुलिस के अनुसार आरोपी निवासी नया गांव, थाना कालाढूंगी, जिला नैनीताल का रहने वाला है और उसकी उम्र करीब 20 वर्ष है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. एसएसपी मंजू नाथ टीसी ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह गंभीर है और ऐसे मामलों में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि महिला अपराध के मामले में आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

