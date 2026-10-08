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“साहब, मैं जिंदा हूं…” झांसी में कागजों में महिला को मृत बताकर बंद कर दी पेंशन

कागजों में महिला को मृत बताकर बंद कर दी पेंशन. ( ETV Bharat )

झांसी : झांसी के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र से सरकारी रिकॉर्ड में लापरवाही का मामला सामने आया है. यहां एक महिला को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर उसकी पेंशन बंद कर दी गई.

हैरानी की बात यह है कि महिला खुद जिंदा है और बुधवार को अपने जिंदा होने का सबूत लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंच गई. महिला ने अधिकारियों के सामने पहुंच कर कहा- “साहब, मैं जिंदा हूं.” महिला के इस दावे के बाद अधिकारियों में भी मामले को लेकर हलचल मच गई.

पूरा मामला मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम धौर्रा का है. गांव की रहने वाली राजाबाई के मुताबिक वह अपनी पेंशन के सहारे अपना भरण-पोषण कर रही थीं. कुछ समय पहले उनकी पेंशन अचानक बंद हो गई.

कागजों में महिला को मृत बताकर बंद कर दी पेंशन. (ETV Bharat)

जानकारी करने पर उन्हें पता चला कि सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मृत दर्ज कर दिया गया है. यह जानकारी सामने आने के बाद राजाबाई बुधवार को खुद मऊरानीपुर एसडीएम कार्यालय पहुंचीं और अधिकारियों के सामने अपने जिंदा होने के प्रमाण प्रस्तुत किए.

कागजों में महिला को मृत बताकर बंद कर दी पेंशन. (ETV Bharat)

राजाबाई का आरोप है कि उनकी मृत्यु की जांच मौके पर जाकर नहीं की गई, बल्कि कार्यालय में बैठकर ही जांच पूरी कर उन्हें रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया.

महिला का कहना है कि पेंशन बंद होने के बाद उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. अब वह सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मज़बूर हैं, ताकि रिकॉर्ड में उन्हें दोबारा जीवित दर्ज कराया जा सके और उनकी बंद पेंशन शुरू हो सके.

मामला सामने आने के बाद अब जांच की बात कही जा रही है. मऊरानीपुर एसडीएम मनोज कुमार भारती ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

जांच में यह स्पष्ट होगा कि राजाबाई को सरकारी रिकॉर्ड में मृत किस आधार पर दर्ज किया गया, जांच किस स्तर पर हुई और पेंशन बंद करने की प्रक्रिया में किस स्तर पर गलती हुई.