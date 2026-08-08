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दिल्ली AIIMS में महिला मरीज से बदसलूकी, आरोपी सुरक्षा गार्ड बर्खास्त

दिल्ली एम्‍स में महिला मरीज के साथ बदसलूकी का मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है.

दिल्ली एम्‍स
दिल्ली एम्‍स (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2026 at 9:21 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) से महिला मरीज के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है. शिकायत मिलने के बाद AIIMS प्रशासन ने सुरक्षा गार्ड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. अस्पताल प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सुरक्षा गार्ड को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. साथ ही संबंधित सिक्योरिटी एजेंसी पर जुर्माना भी लगाया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है.

AIIMS नई दिल्ली के मीडिया सेल/प्रोटोकॉल डिवीजन की इंचार्ज प्रोफेसर रीमा दादा ने कहा, "हमें सोशल मीडिया पर एक वीडियो के बारे में पता चला, जिसमें AIIMS का एक सिक्योरिटी गार्ड एक महिला मरीज़ के साथ गलत व्यवहार करता दिख रहा था. जैसे ही हमें यह जानकारी मिली, हमने तुरंत कार्रवाई की. क्योंकि महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न या गलत व्यवहार को लेकर AIIMS की 'जीरो-टॉलरेंस' पॉलिसी बहुत सख़्त है. हमारा मुख्य मकसद सभी की सुरक्षा और हिफ़ाजत सुनिश्चित करना है, चाहे वह मरीज हो या उनके साथ आए लोग."

बता दें कि AIIMS जैसे देश के बड़े और प्रतिष्ठित अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज और उनके परिजन इलाज के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ मरीजों और खासकर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को लेकर भी जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है. AIIMS प्रशासन ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और किसी भी तरह के दुर्व्यवहार को लेकर संस्थान की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है. इसी नीति के तहत शिकायत के बाद सुरक्षा गार्ड के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई और उसे नौकरी से हटाया गया है.

AIIMS प्रशासन ने कहा है कि वह मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. अस्पताल की ओर से यह भी दोहराया गया है कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा. फिलहाल AIIMS प्रशासन की ओर से सुरक्षा गार्ड को बर्खास्त करने, सिक्योरिटी एजेंसी पर जुर्माना लगाने और पुलिस शिकायत दर्ज कराने की कार्रवाई की जा चुकी है.

इसके अलावा, मामले की कानूनी जांच के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. अब पुलिस की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि महिला मरीज के साथ वास्तव में क्या हुआ था और घटना की परिस्थितियां क्या थीं. अब पूरे मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई अहम होगी.

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