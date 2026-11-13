इलाज कराने गए थे पति-पत्नी, इंजेक्शन के बाद बिगड़ी हालत, महिला की जयपुर में मौत, मामला दर्ज
दंपती की हालत गंभीर होने पर बूंदी में चिकित्सकों ने दोनों के कूल्हों का ऑपरेशन भी किया था.
Published : November 13, 2026 at 3:57 PM IST
बूंदी : जिले के हिंडोली क्षेत्र में इलाज के बाद एक दंपती की तबीयत बिगड़ने और उपचार के दौरान महिला की मौत का मामला सामने आया है. बुखार आने पर पति-पत्नी इलाज करवाने काछोला गांव में एक कथित डॉक्टर के पास गए थे. आरोप है कि यहां इंजेक्शन लगाने के बाद दोनों की हालत बिगड़ गई. दोनों के कूल्हों में सूजन आ गई और उन्हें अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े. बूंदी से कोटा और फिर जयपुर तक करीब डेढ़ महीने चले इलाज के बावजूद महिला की जान नहीं बच सकी. गुरुवार रात जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया. मृतका के भाई ने हिंडोली थाने में रिपोर्ट देकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
'आरोपी के खिलाफ नियमानुसार होगी कार्रवाई' : थाना प्रभारी अरविन्द्र भारद्वाज ने बताया कि कराड़खेड़ी निवासी राजकुमार रेगर ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी बड़ी बहन कौशल्या रेगर और जीजा चेतन रेगर को 24 सितंबर, 2026 को बुखार आया था. इस पर दोनों काछोला गांव में एक डॉक्टर के पास इलाज कराने पहुंचे. आरोप है कि कथित डॉक्टर ने दोनों को इंजेक्शन लगाए. इसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और दोनों के कूल्हों में सूजन आ गई. परेशानी बढ़ने पर परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे. हिंडोली ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी रामसिंह मीणा ने बताया कि क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ समय-समय पर अभियान चलाया जाता है. संबंधित व्यक्ति फरार बताया जा रहा है. उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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बूंदी में कूल्हों का करना पड़ा ऑपरेशन : राजकुमार रेगर ने बताया कि 30 सितंबर को दोनों को बूंदी में एक चिकित्सक के यहां भर्ती करवाया गया. यहां करीब 10 दिन तक उपचार चला. हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने दोनों के कूल्हों का ऑपरेशन भी किया, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ. परिजन बेहतर उपचार की उम्मीद में उन्हें दूसरे अस्पताल लेकर पहुंचे. लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए दोनों को कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था.
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कोटा से जयपुर पहुंची कौशल्या, नहीं बच सकी जान : भाई राजकुमार रेगर ने बताया कि कोटा मेडिकल कॉलेज में 18 अक्टूबर से दोनों का उपचार चल रहा था. इस दौरान कौशल्या की हालत में सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर कर दिया. परिजन उन्हें लेकर जयपुर पहुंचे और उपचार शुरू करवाया, लेकिन हालत लगातार गंभीर बनी रही. आखिरकार गुरुवार रात करीब 2 बजे कौशल्या ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. डेढ़ महीने तक अस्पतालों में इलाज करवाने के बाद भी महिला की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.
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पुलिस ने दर्ज किया मर्ग, जांच शुरू : हिंडोली थाना प्रभारी अरविन्द्र भारद्वाज ने बताया कि मृतका के भाई की ओर से दी गई रिपोर्ट को जांच में लिया गया है. शुक्रवार को मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. इंजेक्शन लगाने के बाद दंपती की तबीयत बिगड़ने और महिला की मौत से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.
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