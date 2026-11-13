ETV Bharat / state

इलाज कराने गए थे पति-पत्नी, इंजेक्शन के बाद बिगड़ी हालत, महिला की जयपुर में मौत, मामला दर्ज

पुलिस को मामले की रिपोर्ट देते परिजन ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी : जिले के हिंडोली क्षेत्र में इलाज के बाद एक दंपती की तबीयत बिगड़ने और उपचार के दौरान महिला की मौत का मामला सामने आया है. बुखार आने पर पति-पत्नी इलाज करवाने काछोला गांव में एक कथित डॉक्टर के पास गए थे. आरोप है कि यहां इंजेक्शन लगाने के बाद दोनों की हालत बिगड़ गई. दोनों के कूल्हों में सूजन आ गई और उन्हें अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े. बूंदी से कोटा और फिर जयपुर तक करीब डेढ़ महीने चले इलाज के बावजूद महिला की जान नहीं बच सकी. गुरुवार रात जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया. मृतका के भाई ने हिंडोली थाने में रिपोर्ट देकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.