कानपुर में चलती ट्रेन में चढ़ने पर गिरी महिला यात्री; आरपीएफ के जवान ने बचाया, पति की मौत पर जा रहीं थीं पटना
आरपीएफ इंस्पेक्टर एसएन पाटीदार ने बताया कि आरपीएफ सिपाही विनोद ने महिला की जान बचाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 6:50 PM IST
कानपुर : कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफाॅर्म पर बुधवार की शाम को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला का पैर फिसला और वह गिर गई. महिला का एक हाथ ट्रेन और प्लेटफाॅर्म के बीच में फंस गया. तभी वहां तैनात आरपीएफ के जवान ने महिला को प्लेटफाॅर्म के नीचे जाने से बचा लिया, जिससे उसकी जान बच गई. घटना स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई.
आरपीएफ इंस्पेक्टर एसएन पाटीदार ने बताया कि महिला अनवर अपने बच्चों के साथ पटना जा रहीं थीं. चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला का पैर फिसल गया, जिससे वह गिर गई. वहीं पास में मौजूद आरपीएफ सिपाही विनोद ने महिला की जान बचाई. महिला और बच्चों को गुरुवार सुबह की ट्रेन से पटना रवाना कर दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक, घटना कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर देर रात 2 बजे की है. महिला के पति कुछ दिन पहले पटना गए थे. बुधवार की शाम उनकी अचानक मौत हो गई थी. महिला अपने दोनों बच्चों के साथ कानपुर से पटना जा रहीं थीं. मगध एक्सप्रेस पर चढ़ते समय महिला अनवर गिर गईं थीं.
कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर रात करीब दो बजे प्लेटफार्म नंबर 5 पर मगध एक्सप्रेस पहुंची. इसी ट्रेन से महिला को पटना जाना था. चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला का पैर स्लिप हो गया और वो गिर गईं.
इस दौरान महिला का हाथ ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच में फंस गया, तभी मौके पर मौजूद आरपीएफ के सिपाही विनोद यादव की नजर पड़ी तो उन्होंने महिला को बाहर खींचा, जिससे महिला की जान बच गई. उसके बाद अगली ट्रेन से गुरुवार को सुबह करीब 8 बजे महिला और बच्चों को पटना के लिए रवाना किया गया.
