'मुझ पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव'; महोबा के भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ महिला नेता ने खोला मोर्चा
भाजपा की महिला ने नेता ने एसपी से की शिकायत, जिलाध्यक्ष ने आरोपों को खारिज किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 5:17 PM IST
महोबा: जिले की राजनीति में भाजपा नेत्री के बयान से भूचाल मचा है. पूर्व महिला पदाधिकारी ने पार्टी के जिलाध्यक्ष पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और अनैतिक कार्य के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है. मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है और जांच शुरू कर दी गई है. दूसरी ओर भाजपा जिलाध्यत्र मोहनलाल कुशवाहा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए इस प्रकरण को शर्मनाक बताया है.
संगठन में पदाधिकारी रही भाजपा नेत्री ने ने पहले सोशल मीडिया (फेसबुक लाइव) के माध्यम से अपनी बात सार्वजनिक की और इसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दी. उन्होंने आरोप लगाया कि जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने शारीरिक संबंध के लिए दबाव बनाया. जिसके विरोध में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है. इसके साथ ही पार्टी के दो अन्य पदाधिकारियों पर इसी तरह के आरोप लगाए हैं.
सोमवार को मीडिया से बातचीत में भाजपा नेत्री ने कहा कि मैंने अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से रखी थी. उसी के संबंध में आज पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाने आई हूं. मुझे प्रशासन से निष्पक्ष जांच का आश्वासन मिला है और न्याय की उम्मीद है. यह भी कहा कि कुछ लोगों की गलत मानसिकता के कारण पार्टी की छवि भी प्रभावित हो रही है.
इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है. कांग्रेस ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर पोस्ट कर भाजपा पर तीखा हमला बोला है. पोस्ट में “भाजपा से बेटी बचाओ” लिखते हुए आरोप लगाया गया कि महोबा के भाजपा जिलाध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी की महिला नेता से पद के बदले अस्मत का सौदा करने की कोशिश की. दावा किया गया कि बात न बनने पर जिला पंचायत टिकट का लालच दिया गया. कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जिस पार्टी में उनकी अपनी महिला नेता सुरक्षित नहीं हैं, वहां आम महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी?
वहीं, भाजपा जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. कहा कि यह सभी आरोप पूरी तरह झूठे और निराधार हैं. इनमें एक प्रतिशत भी सच्चाई नहीं है. कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए और जरूरत पड़े तो उनकी कॉल डिटेल तक निकलवा ली जाए, जिससे सच्चाई सामने आ सके. यह भी कहा कि अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे.
मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. महोबा के पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने बताया कि उन्हें शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच कराई जा रही है. कहा कि जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी और दोनों पक्षों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी.
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