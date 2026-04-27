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'मुझ पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव'; महोबा के भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ महिला नेता ने खोला मोर्चा

प्रतीकात्मक फोटो. ( Etv Bharat )

महोबा: जिले की राजनीति में भाजपा नेत्री के बयान से भूचाल मचा है. पूर्व महिला पदाधिकारी ने पार्टी के जिलाध्यक्ष पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और अनैतिक कार्य के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है. मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है और जांच शुरू कर दी गई है. दूसरी ओर भाजपा जिलाध्यत्र मोहनलाल कुशवाहा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए इस प्रकरण को शर्मनाक बताया है. कांग्रेस ने भाजपा पर बोला हमला. (Photo Credit; UP Congress) संगठन में पदाधिकारी रही भाजपा नेत्री ने ने पहले सोशल मीडिया (फेसबुक लाइव) के माध्यम से अपनी बात सार्वजनिक की और इसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दी. उन्होंने आरोप लगाया कि जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने शारीरिक संबंध के लिए दबाव बनाया. जिसके विरोध में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है. इसके साथ ही पार्टी के दो अन्य पदाधिकारियों पर इसी तरह के आरोप लगाए हैं. सोमवार को मीडिया से बातचीत में भाजपा नेत्री ने कहा कि मैंने अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से रखी थी. उसी के संबंध में आज पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाने आई हूं. मुझे प्रशासन से निष्पक्ष जांच का आश्वासन मिला है और न्याय की उम्मीद है. यह भी कहा कि कुछ लोगों की गलत मानसिकता के कारण पार्टी की छवि भी प्रभावित हो रही है.