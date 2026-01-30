ETV Bharat / state

महिला का अधजला शव बरामद, जलाकर मारने की आशंका

गिरिडीहः अधजली हालत में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी है. बगोदर थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती पंचायत बेको पश्चिमी पंचायत के बंगाली पुल के निकट शव पड़ा हुआ था. उसके थोड़ी दूरी होकर रेलवे लाइन भी गुजरी है. पुलिस शव को कब्जे में लेते हुए मामले की जांच में जुट गयी है.

फिलहाल बरामद महिला के शव की पहचान नहीं हो पाई है. जिस जगह से शव बरामद हुआ है उसी जगह पर जलाकर उसकी हत्या की गई है. शव के चारों तरफ राख पड़ा हुआ है. महिला की उम्र का अभी तक पता नहीं चल पाया है. हालांकि यह कंफर्म है कि ये किसी महिला का ही शव है. इधर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. सूचना मिलने पर घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई थी.

दूसरी ओर घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव मौके पर पहुंचे. उन्होंने शव को कब्जे में ले लिया है. साथ ही बताया कि अधजली शव किसी महिला की है. प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उसे जलाकर मारा गया है. उन्होंने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है. दूसरी ओर मौके पर पहुंचे चौधरीबांध के मुखिया संजय यादव ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा शव मिलने की जानकारी दी गई. वैसे आसपास के इलाके में किसी महिला या युवती के गायब होने की भी सूचना नहीं है. बताया जाता है कि जिस जगह में शव पड़ा हुआ था वह सुनसान जगह है. ऐसे में इस तरह की घटना को अंजाम देकर अपराधी आसानी से भाग निकला होगा.