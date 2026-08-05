ETV Bharat / state

फरीदाबाद में नेपाली मूल की महिला ने की खुदकुशी, घरेलू सहायिका का करती थी काम

फरीदाबाद में नेपाली मूल की महिला ने की खुदकुशी ( ETV Bharat )

फरीदाबादः सेक्टर-21डी स्थित एक मकान में बुधवार को 23 वर्षीय घरेलू सहायिका ने खुदकुशी कर ली. शव बंद कमरे में मिला. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ईएसआई मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. मकान मालिक के आवासीय परिसर में रहती थी मृतकाः मृतका की पहचान नेपाली मूल की 23 वर्षीय कुंती के रूप में हुई है. वह पिछले करीब 10 महीनों से सेक्टर-21डी के मकान नंबर-307 में घरेलू सहायिका के तौर पर कार्यरत थी. मकान मालिक द्वारा उसे रहने के लिए उसी परिसर में एक कमरा उपलब्ध कराया गया था. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, इसी कमरे में उसका शव मिला. कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. दरवाजे तोड़कर शव को बाहर निकाला गया.