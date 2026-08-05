फरीदाबाद में नेपाली मूल की महिला ने की खुदकुशी, घरेलू सहायिका का करती थी काम
फरीदाबाद के सेक्टर 21डी में विवाहित घरेलू सहायिका ने खुदकुशी कर ली. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : August 5, 2026 at 3:52 PM IST
फरीदाबादः सेक्टर-21डी स्थित एक मकान में बुधवार को 23 वर्षीय घरेलू सहायिका ने खुदकुशी कर ली. शव बंद कमरे में मिला. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ईएसआई मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
मकान मालिक के आवासीय परिसर में रहती थी मृतकाः मृतका की पहचान नेपाली मूल की 23 वर्षीय कुंती के रूप में हुई है. वह पिछले करीब 10 महीनों से सेक्टर-21डी के मकान नंबर-307 में घरेलू सहायिका के तौर पर कार्यरत थी. मकान मालिक द्वारा उसे रहने के लिए उसी परिसर में एक कमरा उपलब्ध कराया गया था. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, इसी कमरे में उसका शव मिला. कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. दरवाजे तोड़कर शव को बाहर निकाला गया.
क्या बोले चौकी प्रभारीः सेक्टर-21डी पुलिस चौकी प्रभारी प्रवीण ने बताया कि "कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक महिला खुदकुशी कर ली है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सके." पुलिस ने घटना की जानकारी मृतका के परिजनों को भी दे दी है. परिजन फिलहाल फरीदाबाद में ही रह रहे हैं और पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी. कुंती शादीशुदा थी और उसका परिवार फरीदाबाद शहर में ही निवास करता है.
मौत का कारण स्पष्ट नहींः पुलिस अधिकारियों का कहना है कि "पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि महिला ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया. मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारणों के संबंध में स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी.