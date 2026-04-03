मारपीट से तंग आकर महिला ने की पति की हत्या, पहले बनाई कहानी, फिर सीसीटीवी फुटेज दिखाते ही उगला सच
पूछताछ में सामने आया कि पति शराब के नशे में अपनी पत्नी और 15 साल के नाबालिग बेटे के साथ मारपीट करता था.
Published : April 3, 2026 at 4:26 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में करधनी थाना इलाके में एक व्यक्ति का अधजला शव मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मृतक की पहचान मालदा (पश्चिम बंगाल) के निवासी शेख साहन के रूप में हुई. जांच में सामने आया कि शराब पीकर आए दिन घर में लड़ाई-झगड़ा करने की आदत से तंग आकर उसकी पत्नी ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद नाबालिग बेटे के साथ मिलकर शव को साइकिल रिक्शा में रखकर कचरे के ढेर में फेंक दिया. पहचान मिटाने के लिए शव को जलाने का भी प्रयास किया. अब पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला को गिरफ्तार किया है. जबकि सबूत मिटाने के आरोप में नाबालिग बेटे को निरुद्ध किया गया है.
'रात 3 बजे ठिकाने लगाया शव': जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि 2 मार्च को सुबह शिवनगर बाईपास, निवारू के पास एक अधजला शव मिला था. उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और डॉग स्क्वॉड व एफएसएल टीमों ने साक्ष्य जुटाए. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए. पड़ताल में सामने आया कि रात करीब 3 बजे शव को कट्टे में डालकर एक महिला और एक किशोर ने वहां फेंका था. सीसीटीवी कैमरों के आधार पर पीछा करते हुए पुलिस खोरा बीसल थाना इलाके में नांगल जैसा बोहरा पहुंची. उसकी पहचान शेख साहन के रूप में हुई. जो मूलतः पश्चिम बंगाल का था और जयपुर में कचरा बीनने का काम करता था.
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'पत्नी के बयानों में विरोधाभास से बढ़ा शक': वे बोले, इधर, मृतक की पत्नी मौसमी खोरा बीसल थाने में पति की गुमशुदगी दर्ज करवाने पहुंची. लेकिन पुलिस को उसके बयानों में विरोधाभास लगा. इसके आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, तो उसने सच उगल दिया. पूछताछ में सामने आया कि शेख साहन आए दिन शराब के नशे में अपनी पत्नी और 15 साल के नाबालिग बेटे के साथ मारपीट करता था. इससे तंग आकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया. उसने रात में भारी हथियार से उसके सिर पर वार कर हत्या की और बेटे की मदद से शव ठिकाने लगाने लगाया.
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सीसीटीवी फुटेज दिखाते ही टूटी, बताया सच: उन्होंने बताया कि शुरुआत में मौसमी ने पुलिस को बताया कि उसका पति अपने गांव जाने के लिए टिकट बुक करवाने गया है. लेकिन उसका मोबाइल घर ही रखा था. उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए कहानी बनाने का प्रयास किया. लेकिन जब पुलिस ने उसे शव को ठिकाने लगाते हुए का वीडियो दिखाया तो वह टूट गई और पूरी कहानी बयां कर दी. अब पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है. मामले के खुलासे में थानाधिकारी सवाई सिंह और डीएसटी प्रभारी गणेश सैनी का अहम योगदान रहा.