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मारपीट से तंग आकर महिला ने की पति की हत्या, पहले बनाई कहानी, फिर सीसीटीवी फुटेज दिखाते ही उगला सच

मृतक पति/गिरफ्तार आरोपी पत्नी ( Courtesy - Jaipur Police )