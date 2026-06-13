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दिल्ली के गांधी नगर में महिला की गला रेतकर हत्या, आरोपी पति फरार

पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर में एक महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई है.

दिल्ली के कैलाश नगर में खौफनाक कांड
दिल्ली के कैलाश नगर में खौफनाक कांड (Profile Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 13, 2026 at 10:53 PM IST

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Updated : June 13, 2026 at 10:58 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा जिले के गांधी नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को कैलाश नगर स्थित चंद्रपुरी झुग्गी में एक महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद से महिला का पति फरार है. पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए कई टीमें गठित कर दबिश शुरू कर दी है.

डीसीपी शाहदरा आरपी मीणा के अनुसार शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे कैलाश नगर क्षेत्र में गश्त कर रहे हेड कांस्टेबल प्रमोद को सूचना मिली कि चंद्रपुरी झुग्गी में एक महिला लहूलुहान हालत में पड़ी है. सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया. झुग्गी के अंदर महिला का शव पड़ा मिला. प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई गई, जिसके बाद से पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि महिला और उसके पति के बीच पिछले करीब दो वर्षों से घरेलू विवाद चल रहा था. जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि घटना वाले दिन पति अपनी पत्नी के पास आया था. इसके बाद से वह गायब है. पुलिस को शक है कि वारदात के पीछे उसी का हाथ हो सकता है. हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. घटनास्थल पर क्राइम टीम और एफएसएल विशेषज्ञों ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए तथा महत्वपूर्ण नमूने कब्जे में लिए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की शिनाख्त के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का दावा है कि फरार आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है.

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Last Updated : June 13, 2026 at 10:58 PM IST

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