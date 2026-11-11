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बलरामपुर में बच्चों के विवाद में महिला की हत्या,पुरानी रंजिश बनी कारण, चांदो थाना पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

बलरामपुर में बच्चों के विवाद में महिला की हत्या ( Etv Bharat )

बलरामपुर : बलरामपुर जिले के चांदो थाना क्षेत्र में बच्चों के बीच हुए आपसी लड़ाई की बात को लेकर महिला की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है.घटना चांदो थाना क्षेत्र के मुड़कमपाट गांव की है.जहां दो बच्चों के बीच आपसी विवाद हुआ था. इस विवाद से नाराज शख्स ने महिला को जंगल में ले जाकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी.है.

ग्रामीण ने दी पुलिस को सूचना

किशुन नगेशिया निवासी मुड़कमपाट (चंचलचुवों), चांदो ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई उसके गांव के रहने वाले अशोक नगेशिया फोन कर जंगल में बुलाया. जब किशुन मौके पर पहुंचा तो देखा कि पलंगी नगेशिया का शव पेड़ के झुरमुट के नीचे गड्ढे में पड़ा था.सिर और चेहरे में गहरे चोट के निशान थे.