बलरामपुर में बच्चों के विवाद में महिला की हत्या,पुरानी रंजिश बनी कारण, चांदो थाना पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
बलरामपुर में बच्चों के विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई.आरोपी को चांदो थाना पुलिस ने अरेस्ट किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 11, 2026 at 6:00 PM IST
बलरामपुर : बलरामपुर जिले के चांदो थाना क्षेत्र में बच्चों के बीच हुए आपसी लड़ाई की बात को लेकर महिला की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है.घटना चांदो थाना क्षेत्र के मुड़कमपाट गांव की है.जहां दो बच्चों के बीच आपसी विवाद हुआ था. इस विवाद से नाराज शख्स ने महिला को जंगल में ले जाकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी.है.
ग्रामीण ने दी पुलिस को सूचना
किशुन नगेशिया निवासी मुड़कमपाट (चंचलचुवों), चांदो ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई उसके गांव के रहने वाले अशोक नगेशिया फोन कर जंगल में बुलाया. जब किशुन मौके पर पहुंचा तो देखा कि पलंगी नगेशिया का शव पेड़ के झुरमुट के नीचे गड्ढे में पड़ा था.सिर और चेहरे में गहरे चोट के निशान थे.
बच्चों के विवाद में महिला की हत्या
प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 103 (1) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर विवेचना में लिया गया. प्राथमिक विवेचना दौरान गवाहों ने हत्या को मृतिका के ममेरा भाई मदन नगेशिया के द्वारा अंजाम देना बताया. करीब तीन माह पूर्व आरोपी का छोटा लड़का और पलंगी की नतनीन के साथ झगड़ा हुआ था.उसी दौरान पलंगी और मदन नगेशिया में विवाद हुआ था. तब से आरोपी के मन में पलंगी के लिए गुस्सा था. गोवर्धन पूजा के दिन शराब के नशे में आरोपी ने पलंगी को रात में जंगल तरफ ले गया और जंगल मे पत्थर से पलंगी के सिर में वार कर उसकी हत्या कर दी.
दस नवंबर को पुलिस को मिली थी सूचना
एसडीओपी याकूब मेमन ने बताया कि दस नवंबर को चांदो थाने में सूचना मिली कि चांदो थाना क्षेत्र के मुड़कमपाट में एक महिला की लाश मिली है. जिसके सिर पर चोट के निशान हैं. इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियो को दी गई पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया गया.मृतिका के सिर पर चोट के गंभीर निशान थे. मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवाही की गई.
विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतिका का उसके ही गांव के मदन नगेशिया के साथ बच्चों को लेकर विवाद हुआ था. उस आधार पर मदन नगेशिया को हिरासत में लेकर उससे कड़ाई से पूछताछ की गई.आरोपी ने बताया कि उनके बच्चों के बीच की लड़ाई की बात को लेकर उसके मन में द्वेष था.उसने पलंगी को जंगल ले जाकर पत्थर से कुचल कर हत्या करने का अपना जुर्म कुबूल कर लिया- याकूब मेनन,एडीओपी
आरोपी को भेजा गया जेल
एसडीओपी ने कहा कि आरोपी मदन नगेशिया के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) के तहत केस दर्ज करते हुए उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
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