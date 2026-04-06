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जादू टोने के शक में महिला की हत्या, बेटे की मौत से परेशान पड़ोसी ही निकला कातिल

पेंड्रा में एक महिला की हत्या कर लाश कुएं में फेंक दी गई. मामला जादू-टोने से जुड़ा है. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

murder on suspicion of witchcraft
जादू टोने के शक में महिला की हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 6, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले के पेंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोडगार चौकी इलाके में जादू-टोने के शक में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. मृतक महिला की पहचान कौशल्या श्याम के रूप में हुई है, जो अपने घर में अकेली रहती थी.

क्या है मामला?

जानकारी के अनुसार, आरोपी धीरपाल (50 साल) के बेटे की करीब 3 से 5 महीने पहले इलाज के दौरान मौत हो गई थी. बेटे की मौत के बाद से ही धीरपाल मानसिक रूप से परेशान था और उसे संदेह था कि उसके बेटे की मौत जादू-टोने के कारण हुई है. इस शक के चलते उसने पड़ोस में रहने वाली कौशल्या श्याम को जिम्मेदार ठहराया और उससे रंजिश रखने लगा.

पेंड्रा जिले में एक महिला की हत्या कर लाश कुएं में फेंक दी गई. मामला जादू-टोने से जुड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अकेला पाकर पत्थर से किया वार

रंजिश के चलते धीरपाल ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. घटना वाले दिन आरोपी ने महिला को घर में अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया. आरोपियों ने पत्थर से उसके सिर पर वार किया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत छिपाने के उद्देश्य से शव को घर के पास स्थित कुएं में फेंक दिया और मौके से फरार हो गए.

महिला के परिजन ने देखा खून का निशान

घटना का खुलासा तब हुआ जब महिला के परिजन घर पहुंचे. घर के दरवाजे पर खून के निशान देखकर उन्हें अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद आसपास तलाश करने पर घर के पास स्थित कुएं में महिला का शव दिखाई दिया. घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकालकर पंचनामा किया. इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और संदेह के आधार पर पड़ोसी धीरपाल को हिरासत में लिया.

आरोपी ने कबूला जुर्म

पूछताछ के दौरान आरोपी धीरपाल ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर हत्या करने की बात स्वीकार कर ली. इसके बाद पुलिस ने दोनों अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उन्होंने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया. फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

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