लखनऊ के कृष्णा नगर में महिला की हत्या, 24 घंटे के अंदर दो मर्डर से सनसनी
क्षेत्र में लगातार दो दिन में दो हत्याओं से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 4:25 PM IST
लखनऊ: राजधानी के कृष्ण नगर क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक युवती का शव पड़ा मिला. सुबह दुकानदार ने महिला का शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने छानबीन के साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया. आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद शव की पहचान हो गई.
बता दें कि एक दिन पहले भी इस इलाके में हत्या की वारदात हो चुकी है. लगातार दो घटनाओं से सनसनी फैल गई है.युवती का शव बारा बिरवा सब्जी मंडी मानसरोवर मार्केट की एक बंद पड़ी दुकान के बरामदे में मिला. शव खून से लथपथ था. दुकान खोलने पहुंचे अनु ने यह देखा तो उसके होश उड़ गए. उसने तुरंत इसकी सूचना 112 नंबर पर दी. थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंच गई. आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई. पता चला कि युवती अक्सर यहीं मार्केट में घूमती रहती थी और उसका नाम राधा है.
डीसीपी दक्षिण मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला का शव रक्त रंजित अवस्था में मानसरोवर मार्केट में पड़ा है. पुलिस ने शव की पहचान के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. सीसीटीवी फुटेज की मदद से जल्द ही हत्या का खुलासा किया जाएगा.
बता दें कि सोमवार को भी कृष्णा नगर में ही एक मॉल के पीछे खाली प्लॉट पर शुभम नाम के युवक का शव मिला था. शुभम के गले पर भी धारदार हथियार से वार के निशान मिले थे. लखनऊ के अतिव्यस्तम इलाके में दो हत्याओं से लोगों में डर का माहौल है. कृष्णा नगर पुलिस दोनों मामलों में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच-पड़ताल कर रही है.
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