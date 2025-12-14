ETV Bharat / state

दिल्ली में मंदिर में घुसकर पुजारी की पत्नी की हत्या, बीच बचाव में एक अन्य महिला भी घायल

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रही हैं. वहीं प्रत्यक्षदर्शी महिला ने बताया कि कैसे घटना घटी.

मंदिर में घुसकर महिला की हत्या
मंदिर में घुसकर महिला की हत्या (ETV Bharat)


By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 14, 2025 at 7:07 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: शाहदरा जिले के मानसरोवर पार्क इलाके में स्थित श्री ज्वाला मंदिर में रविवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब मंदिर में घुसकर बदमाशों ने पुजारी की पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी. वारदात के दौरान मंदिर में पूजा कर रही एक अन्य महिला ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उस पर भी हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है और मामले में हत्या व हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

डीसीपी प्रशांत गौतम के मुताबिक, रविवार दोपहर करीब 12 बजे पुलिस को मानसरोवर पार्क इलाके के श्री ज्वाला मंदिर में महिला पर हमले की सूचना मिली थी. इसके बाद थाना मानसरोवर पार्क पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. मंदिर परिसर में दो महिलाएं घायल अवस्था में मिलीं, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने पुजारी की पत्नी को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरी महिला का इलाज जारी है.

प्रत्यक्षदर्शी ने बताया घटना के बारे में (ETV Bharat)

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कुछ लोग मंदिर में आए थे और उन्होंने पुजारी की पत्नी से पुजारी के बारे में पूछताछ की. महिला ने बताया कि पुजारी पूजा के लिए बाहर गए हुए हैं. इसी दौरान आरोपियों ने अचानक धारदार हथियार से पुजारी की पत्नी पर हमला कर दिया. मंदिर में मौजूद दूसरी महिला ने जब बीच बचाव किया तो आरोपियों ने उस पर भी हमला कर दिया और दोनों को घायल हालत में छोड़कर फरार हो गए.

पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच के लिए क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है. टीमों ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं. मंदिर परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इलाके में इस वारदात के बाद दहशत का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

