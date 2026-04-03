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अंबिकापुर में महिला की लाश मिलने से सनसनी, हत्या की आशंका

अंबिकापुर के महामाया चौक में एक महिला की लाश मिली है. पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी है.

Woman Murdered in Ambikapur
अंबिकापुर में महिला की हत्या (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 3, 2026 at 5:30 PM IST

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सरगुजा: छत्तीसगढ़ के वनांचल संभाग सरगुजा के अंबिकापुर में एक महिला की लाश बेहद संदिग्ध हालात में मिली है. शहर के महमाया चौक पर यह डेड बॉडी मिली है. महिला की लाश और शरीर पर बर्बरता के निशान साफ दिख रहे थे. प्रथम दृष्टया महिला के साथ बर्बरता करते हुए हत्या करने का मामला प्रतीत हो रहा है. जिससे कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं.

महिला के शरीर पर चोट के निशान

अंबिकापुर शहर के रिंग रोड स्थित महामाया मंदिर के मुख्य द्वार के पास महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया. मृतका के शरीर पर चोट के गंभीर निशान मिले हैं. हमलावरों ने महिला के सिर और गर्दन पर घातक प्रहार करने के साथ-साथ पहचान छिपाने की नीयत से चेहरे को पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया. शव को देखकर प्रथम दृष्टया मामला आपसी रंजिश या सुनियोजित हत्या का मामला लग रहा है.

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पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद

घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम तत्काल घटना स्थल पर पहुंची. पुलिस ने मौके का मुआयना करने के बाद साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया है. पुलिस की टीम ने शव का पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है.घटना स्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि संदिग्धों की पहचान हो सके.

कोतवाली क्षेत्र के चिलम चौक में पता चला की एक मटन शॉप के पास एक महिला की लाश पडी हुई है, जिसके बाद पुलिस के अधिकारी फोरेंसिक टीम यहां पर आई हुई है, प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला लग रहा है, पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रही है- अमोलक सिंह ढिल्लो, एडिशनल एसपी, सरगुजा

फिलहाल मृत महिला की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों में गुमशुदगी की रिपोर्ट चेक कर रही है और हुलिए के आधार पर शिनाख्त की कोशिश में जुटी है.

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