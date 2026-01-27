ETV Bharat / state

बिहार में महिला को जिंदा जलाकर मार डाला, परिवारवालों ने लगाया गंभीर आरोप

नालंदा में महिला की हत्या ( ETV Bharat )

नालंदा: बिहार के नालंदा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां नवविवाहिता का ससुराल में अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया. घटना थरथरी थाना क्षेत्र मेहतरामा गांव की है. मृतक की पहचान मणिकांत कुमार उर्फ पिंटू की 20 वर्षीय पत्नी स्तुति कुमारी के रूप में हुई है. मायके वालों का आरोप है कि सोने की चेन के लिए उसकी हत्या की गई है. वहीं, पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है. विवाहिता को जिंदा जलाया: बिहार शरीफ के दीपनगर थाना क्षेत्र तुंगी गांव निवासी स्तुति के पिता सतीश कुमार का कहना है कि हमें सुबह 6 बजे फोन आया था कि आपकी बेटी की मौत हो गई है. जब हमलोग उसके ससुराल पहुंचे तो ससुराल वाले घर छोड़कर फरार थे, जबकि बेटी का शव जला हुआ नीचे पड़ा था. इसके बाद परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी. वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी है. मृतक के परिजन (ETV Bharat) 'सोने की चेन के लिए मार डाला': मृतक के चाचा अभय सिंह का कहना है कि दामाद ने शादी के वक्त दहेज के साथ सोने की चेन की मांग की थी, उसकी कीमत 2 लाख 26 हजार रुपए थी. उस वक्त उतना पैसा नहीं हो पाया, इसलिए नहीं दे पाए. इसी को लेकर ससुराल के लोग उसको प्रताड़ित करते थे. पहले भी उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसकी तस्वीर भी मोबाइल में है.