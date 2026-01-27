ETV Bharat / state

बिहार में महिला को जिंदा जलाकर मार डाला, परिवारवालों ने लगाया गंभीर आरोप

नालंदा में महिला को जिंदा जला दिया गया. परिजनों ने ससुरालवालों पर हत्या का आरोप लगाया है. घटना के बाद से सभी आरोपी फरार है.

Nalanda Murder
नालंदा में महिला की हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 27, 2026 at 2:49 PM IST

3 Min Read
नालंदा: बिहार के नालंदा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां नवविवाहिता का ससुराल में अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया. घटना थरथरी थाना क्षेत्र मेहतरामा गांव की है. मृतक की पहचान मणिकांत कुमार उर्फ पिंटू की 20 वर्षीय पत्नी स्तुति कुमारी के रूप में हुई है. मायके वालों का आरोप है कि सोने की चेन के लिए उसकी हत्या की गई है. वहीं, पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

विवाहिता को जिंदा जलाया: बिहार शरीफ के दीपनगर थाना क्षेत्र तुंगी गांव निवासी स्तुति के पिता सतीश कुमार का कहना है कि हमें सुबह 6 बजे फोन आया था कि आपकी बेटी की मौत हो गई है. जब हमलोग उसके ससुराल पहुंचे तो ससुराल वाले घर छोड़कर फरार थे, जबकि बेटी का शव जला हुआ नीचे पड़ा था. इसके बाद परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी. वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी है.

Nalanda Murder
मृतक के परिजन (ETV Bharat)

'सोने की चेन के लिए मार डाला': मृतक के चाचा अभय सिंह का कहना है कि दामाद ने शादी के वक्त दहेज के साथ सोने की चेन की मांग की थी, उसकी कीमत 2 लाख 26 हजार रुपए थी. उस वक्त उतना पैसा नहीं हो पाया, इसलिए नहीं दे पाए. इसी को लेकर ससुराल के लोग उसको प्रताड़ित करते थे. पहले भी उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसकी तस्वीर भी मोबाइल में है.

"हमलोगों को छह बजे कॉल आया था कि आपकी बेटी एक्सपायर कर गई है, आकर मिल लीजिए. हमलोग गए तो देखे कि मेरी बच्ची की लाश जली हुई पड़ी है. हमको लगता है कि जलाकर मार दिया गया है. सीकरी (चेन) के लिए उसके पति, सास-ससुर और देवर ने मार दिया है."- अभय सिंह, मृतक के चाचा

Nalanda Murder
छानबीन करतीं डीएसपी शैलजा (ETV Bharat)

9 महीने पहले हुई थी शादी: चाचा अभय सिंह ने आरोप लगाया कि दामाद ने अपने भाई और मां-बाप के साथ मिलकर उनकी भतीजी की जान ले ली. उसे जिंदा जलाकर मारा गया है, जबकि फोन पर बोला था कि स्तुति की करंट लगने से मौत हो गई है. स्तुति की शादी 9 महीने पहले हुई थी.

क्या बोलीं डीएसपी?: इस संबंध में हिलसा डीएसपी शैलजा ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि मृतक के पिता के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. इस घटना में जितने भी लोग शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

"हमें सूचना मिली थी कि थरथरी थाना अंतर्गत ग्राम मेहतरामा में स्तुति कुमारी की ससुरालपक्ष के द्वारा आग जलाकर हत्या कर दी गई है. मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है. साक्ष्य संकलन कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे."- शैलजा, डीएसपी, हिलसा

संपादक की पसंद

