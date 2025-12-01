मुजफ्फरनगर में विवाहिता की हत्या, दहेज में मांग रहे थे 21 लाख रुपये, दो साल पहले बुआ के बेटे से हुआ था निकाह
पुलिस ने पति समेत पांच आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है. गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 4:24 PM IST|
Updated : December 1, 2025 at 4:36 PM IST
मुजफ्फरनगर : भोपा थाना क्षेत्र में एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई. मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पति, सास, ससुर, जेठ व देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की है. मृतका का दो साल पहले निकाह हुआ था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.
सीओ भोपा देवव्रत वाजपेयी ने बताया, जानसठ थाना क्षेत्र के गांव पिमौड़ा के रहने वाले अनस ने भोपा थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है. अनस ने तहरीर में बताया, अपनी बहन हिना का निकाह 21 मई 2023 को बुआ के लड़के खुशनसीब पुत्र इंतजार निवासी कसौली से किया था.
दहेज में दिए थे आठ लाख : निकाह में घरेलू सामान के साथ आठ लाख रुपये नकद दिए थे. शादी के बाद से ही हिना का पति, सास, ससुर, जेठ और देवर 21 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे. हिना को लगातार तंग और परेशान करते थे. कई बार उसके साथ मारपीट भी की गई.
देवर ने दी हत्या की जानकारी : भाई अनस ने बताया कि हिना के देवर वारिस ने अपने मामा तनवीर को रात में फोन किया और बताया कि हिना की गला दबाकर हत्या कर दी है. सूचना मिलते ही परिवार के लोग हिना के ससुराल पहुंचे. मौके पर ससुराल पक्ष का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था. अंदर जाकर देखा तो हिना कमरे के बाहर जमीन पर पड़ी थी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.
तलाशी में लगी पुलिस की तीन टीम : सीओ भोपा देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि थाना पुलिस को घटना की सूचना सुबह मिली थी. मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है. शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. तीन टीमें लगाई गई हैं.
यह भी पढ़ें : पिता ने जमीन बेचकर शादी के लिए जुटाए थे 8 लाख रुपये; फेरों से पहले प्रेमी संग बेटी हुई फरार, बैरंग लौटी बारात