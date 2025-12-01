ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में विवाहिता की हत्या, दहेज में मांग रहे थे 21 लाख रुपये, दो साल पहले बुआ के बेटे से हुआ था निकाह

मुजफ्फरनगर में विवाहिता की हत्या. ( Photo Credit; Provided by family members )