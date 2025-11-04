ETV Bharat / state

लखनऊ में महिला की अर्धनग्न लाश सड़ी-गली हालत में मिली; दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

लखनऊ: शहर के माल थाना क्षेत्र के बसहरी गांव में में 35 वर्षीय महिला की अर्धनग्न लाश सड़ी-गली हालत में मिली. मृतका की पहचान तब हो सकी, जब उसके पति ने दुबग्गा थाने में पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई. अब पुलिस टीम सर्विलांस और फॉरेंसिक टीमों के साथ हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी हैं.

मृतका की पहचान पूजा (35) निवासी संदना, सीतापुर के तौर पर हुई है. पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह माल थाना क्षेत्र के बसहरी गांव में किसान राजपाल उर्फ होरीलाल जब अपने बगीचे में जुताई कराने गए, तब उन्होंने झाड़ियों में महिला का शव देखा. उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

सूचना पर पहुंचे एसीपी सुजीत कुमार दुबे ने बताया कि शव के पास से टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला है. शव पूरी तरह सड़ चुका था, जिससे यह प्रतीत होता है, कि हत्या कुछ दिन पहले की गई है.

मृतका के मुंह, दोनों हाथ-पैर, पेट और पीठ सहित शरीर के हर हिस्से पर गहरे घाव और चोट के निशान मिले हैं. गले पर फंदे का निशान भी पाया गया है. महिला का शव अर्धनग्न हालत में मिलने के कारण दुष्कर्म के विरोध में हत्या करने की आशंका व्यक्त की जा रही है.

गुमशुदगी के बाद हुई शिनाख्त: एसीपी सुजीत कुमार दुबे ने बताया कि मृतका पूजा मूल रूप से सीतापुर के संदना की रहने वाली थी. वह 31 अक्टूबर की दोपहर 1 बजे से गायब थी. सोमवार शाम को उसके दूसरे पति ने दुबग्गा थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी थी.