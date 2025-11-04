लखनऊ में महिला की अर्धनग्न लाश सड़ी-गली हालत में मिली; दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका
एसीपी सुजीत कुमार दुबे ने बताया कि मृतका पूजा मूल रूप से सीतापुर के संदना की रहने वाली थी.
Published : November 4, 2025 at 10:02 AM IST
लखनऊ: शहर के माल थाना क्षेत्र के बसहरी गांव में में 35 वर्षीय महिला की अर्धनग्न लाश सड़ी-गली हालत में मिली. मृतका की पहचान तब हो सकी, जब उसके पति ने दुबग्गा थाने में पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई. अब पुलिस टीम सर्विलांस और फॉरेंसिक टीमों के साथ हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी हैं.
मृतका की पहचान पूजा (35) निवासी संदना, सीतापुर के तौर पर हुई है. पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह माल थाना क्षेत्र के बसहरी गांव में किसान राजपाल उर्फ होरीलाल जब अपने बगीचे में जुताई कराने गए, तब उन्होंने झाड़ियों में महिला का शव देखा. उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी.
सूचना पर पहुंचे एसीपी सुजीत कुमार दुबे ने बताया कि शव के पास से टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला है. शव पूरी तरह सड़ चुका था, जिससे यह प्रतीत होता है, कि हत्या कुछ दिन पहले की गई है.
मृतका के मुंह, दोनों हाथ-पैर, पेट और पीठ सहित शरीर के हर हिस्से पर गहरे घाव और चोट के निशान मिले हैं. गले पर फंदे का निशान भी पाया गया है. महिला का शव अर्धनग्न हालत में मिलने के कारण दुष्कर्म के विरोध में हत्या करने की आशंका व्यक्त की जा रही है.
गुमशुदगी के बाद हुई शिनाख्त: एसीपी सुजीत कुमार दुबे ने बताया कि मृतका पूजा मूल रूप से सीतापुर के संदना की रहने वाली थी. वह 31 अक्टूबर की दोपहर 1 बजे से गायब थी. सोमवार शाम को उसके दूसरे पति ने दुबग्गा थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी थी.
महिला का शव मिलने की सूचना पर दुबग्गा पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कराने वाले व्यक्ति को शव की शिनाख्त के लिए माल थाने भेजा. मृतका के पति और परिजनों ने शव के फोटो और अन्य चीजें देखकर उसकी पहचान पूजा के रूप में की है.
मृतका का पिछला रिकॉर्ड: जांच में यह भी सामने आया है, कि मृतका पूजा के पहले पति की हत्या हो गई थी. उस हत्याकांड के आरोप में वह जेल भी गई थी. जेल से जमानत पर आने के बाद ही उसने अपनी मर्जी से दूसरी शादी की थी. वह दुबग्गा में पति और बच्चों के साथ रहती थी.
एसीपी ने बताया कि मृतका के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. शव के पास मिले बिना सिम वाले टूटे मोबाइल फोन को फोरेंसिक टीम के पास भेजकर उसका डाटा रिकवर किया जा रहा है. सर्विलांस और अन्य साक्ष्यों की मदद से पुलिस इस जघन्य हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में लगी है.
