हमीरपुर में प्रेम-संबंध से पीछा छुड़ाने के लिए महिला की हत्या; मुठभेड़ के बाद दो आरोपी गिरफ्तार
क्षेत्राधिकारी सदर राजेश कमल ने बताया कि दोनों आरोपी महिला के परिचित थे और उससे पीछा छुड़ाने के लिए हत्या की गई थी.
हमीरपुर: पुलिस ने महिला की हत्या करने वाले दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. दोनों ने महिला की गला दबाकर हत्या की थी. पहचान मिटाने के लिए लाश का चेहरा जला दिया था. यह हत्या प्रेम संबंध से पीछा छुड़ाने के लिए की गई थी. शुक्रवार को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनके पास से दो तमंचे, कारतूस और नगद बरामद किया गया है.
क्षेत्राधिकारी सदर राजेश कमल ने बताया कि दोनों आरोपी महिला के परिचित थे और उससे पीछा छुड़ाने के लिए हत्या की गई थी. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रामसुफल प्रजापति पुत्र पचुआ (28) निवासी वरहेंडा थाना अतर्रा, जनपद बांदा और सोनू यादव पुत्र जगदेव यादव (25) निवासी गुरुदहा थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर के रूप में हुई है.
आरोपियों ने पुलिस को क्या बताया: पूछताछ में रामसुफल ने बताया कि वह शादीशुदा है और मृतका गायत्री उसके दोस्त सोनू यादव के पास भी रहती थी. वह दोनों से अलग नहीं होना चाहती थी, जिससे वह दोनों परेशान थे. इसी वजह से दोनों ने मिलकर उससे पीछा छुड़ाने की योजना बनाई.
रात में बहाने से गायत्री को बाइक पर बैठाकर रीवन गांव के पास ले गए और दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी. बाद में पहचान छिपाने के लिए उसके पर्स और कपड़ों को चेहरे पर रखकर आग लगा दी. दोनों के कब्जे से 315 बोर के दो तमंचे, तीन जिंदा और दो खोखा कारतूस तथा 760 रुपए नगद बरामद हुए हैं.
27 अक्टूबर को मिली थी लाश: 27 अक्टूबर 2025 की को रीवन गांव के प्रधान ने पुलिस को सूचना दी थी कि खेतों में जाने वाले कच्चे रास्ते पर महिला की लाश पड़ी है. पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला का चेहरा जला हुआ था. वह हरे रंग की साड़ी पहने थी. उसके बाएं हाथ की कलाई पर ‘गायत्री’ नाम लिखा था. दाएं हाथ की हथेली पर ‘ॐ’ का निशान बना था. फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए थे.
मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी: पहचान न होने पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. शुक्रवार को मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या करने वाले आरोपी नेशनल चौराहा से इंगोहटा की ओर जा रहे हैं. इस पर थाना प्रभारी उमेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी की. पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग कर दी. आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी फायर किया, जिसमें दोनों के पैरों में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
इस मुठभेड़ के संबंध में थाना मौदहा में धारा 109 बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) और 3/25/27 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी में थाना प्रभारी उमेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक विनेश गौतम, अभिषेक त्रिवेदी, मोहित कुमार, कांस्टेबल विनोद कुमार, विजय प्रताप, धर्मेंद्र कुमार, अमन कुमार, एसओजी प्रभारी सचिन शर्मा तथा सर्विलांस टीम के अतुल कुमार, सुरेंद्र मिश्रा, शक्ति सिंह और गजेंद्र सिंह शामिल रहे.
