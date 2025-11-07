ETV Bharat / state

हमीरपुर में प्रेम-संबंध से पीछा छुड़ाने के लिए महिला की हत्या; मुठभेड़ के बाद दो आरोपी गिरफ्तार

हमीरपुर में प्रेम-संबंध से पीछा छुड़ाने के लिए महिला की हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: पुलिस ने महिला की हत्या करने वाले दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. दोनों ने महिला की गला दबाकर हत्या की थी. पहचान मिटाने के लिए लाश का चेहरा जला दिया था. यह हत्या प्रेम संबंध से पीछा छुड़ाने के लिए की गई थी. शुक्रवार को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनके पास से दो तमंचे, कारतूस और नगद बरामद किया गया है. क्षेत्राधिकारी सदर राजेश कमल ने बताया कि दोनों आरोपी महिला के परिचित थे और उससे पीछा छुड़ाने के लिए हत्या की गई थी. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रामसुफल प्रजापति पुत्र पचुआ (28) निवासी वरहेंडा थाना अतर्रा, जनपद बांदा और सोनू यादव पुत्र जगदेव यादव (25) निवासी गुरुदहा थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर के रूप में हुई है. आरोपियों ने पुलिस को क्या बताया: पूछताछ में रामसुफल ने बताया कि वह शादीशुदा है और मृतका गायत्री उसके दोस्त सोनू यादव के पास भी रहती थी. वह दोनों से अलग नहीं होना चाहती थी, जिससे वह दोनों परेशान थे. इसी वजह से दोनों ने मिलकर उससे पीछा छुड़ाने की योजना बनाई. रात में बहाने से गायत्री को बाइक पर बैठाकर रीवन गांव के पास ले गए और दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी. बाद में पहचान छिपाने के लिए उसके पर्स और कपड़ों को चेहरे पर रखकर आग लगा दी. दोनों के कब्जे से 315 बोर के दो तमंचे, तीन जिंदा और दो खोखा कारतूस तथा 760 रुपए नगद बरामद हुए हैं.