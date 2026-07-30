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गुमला में डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिला की टांगी से काटकर हत्या, आरोपी को पड़ते हैं मिर्गी के दौरे

गुमलाः जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के खटगांव में अंधविश्वास के चलते एक 40 वर्षीय महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. हालांकि बाद में आरोपी ने गुरुवार सुबह थाना में आत्मसमर्पण कर दिया.

महिला की मौके पर ही मौत हो गई

मृतक की पहचान तारामणि देवी (40 वर्ष) के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, बुधवार शाम करीब 6-7 बजे को तारामणि देवी खेत से काम कर लौटने के बाद घर से कुछ दूरी पर नल के पास बर्तन धो रही थी, तभी गांव के सामेल डुंगडुंग ने पीछे से टांगी से उस पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

इससे पहले भी सामेल ने महिला पर हमला किया था

जानकारी के मुताबिक आरोपी सामेल डुंगडुंग को मिर्गी के दौरे आते थे. वह तारामणि देवी पर डायन बिसाही का आरोप लगाता था. परिजनों ने बताया कि पिछले साल भी सामेल ने तारामणि पर टांगी से हमला किया था, लेकिन तब वह बच गई थी. जब पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया, तो एक बॉन्ड भरवाया गया था जिसमें उसने दोबारा ऐसा न करने का वादा किया था, इसके बावजूद उसने इस घटना को अंजाम दिया.

पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है