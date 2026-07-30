ETV Bharat / state

गुमला में डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिला की टांगी से काटकर हत्या, आरोपी को पड़ते हैं मिर्गी के दौरे

गुमला में डायन बिसाही के शक में महिला की हत्या कर दी गई, बाद में आरोपी ने थाने में सरेंडर कर दिया.

LADY MURDERED IN GUMLA
पालकोट थाना, गुमला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 30, 2026 at 4:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुमलाः जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के खटगांव में अंधविश्वास के चलते एक 40 वर्षीय महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. हालांकि बाद में आरोपी ने गुरुवार सुबह थाना में आत्मसमर्पण कर दिया.

महिला की मौके पर ही मौत हो गई

मृतक की पहचान तारामणि देवी (40 वर्ष) के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, बुधवार शाम करीब 6-7 बजे को तारामणि देवी खेत से काम कर लौटने के बाद घर से कुछ दूरी पर नल के पास बर्तन धो रही थी, तभी गांव के सामेल डुंगडुंग ने पीछे से टांगी से उस पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

इससे पहले भी सामेल ने महिला पर हमला किया था

जानकारी के मुताबिक आरोपी सामेल डुंगडुंग को मिर्गी के दौरे आते थे. वह तारामणि देवी पर डायन बिसाही का आरोप लगाता था. परिजनों ने बताया कि पिछले साल भी सामेल ने तारामणि पर टांगी से हमला किया था, लेकिन तब वह बच गई थी. जब पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया, तो एक बॉन्ड भरवाया गया था जिसमें उसने दोबारा ऐसा न करने का वादा किया था, इसके बावजूद उसने इस घटना को अंजाम दिया.

पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है

आरोपी ने गुरुवार को पालकोट पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया और उसे हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. उसे कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा.

मृतक के पति अनमोल केरकेट्टा ने थाने में मामला दर्ज कराया है. तारामणि देवी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा अंकित केरकेट्टा (17) गोवा में काम करता है, जबकि छोटा बेटा अमृत केरकेट्टा (13) अपनी मां के साथ रहता था.

'पालकोट थाना क्षेत्र के खटगांव में अंधविश्वास के चलते एक 40 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई. आरोपी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं. दोनों परिवारों के बीच जमीन का विवाद भी चल रहा था, जिससे यह आशंका भी जताई जा रही है कि इसे डायन बिसाही का रूप देने का प्रयास किया गया हो.' सुरेश प्रसाद यादव, एसडीपीओ

ये भी पढ़ेंः

खूंटी में अंधविश्वास का खूनी खेल: डायन-बिसाही के शक में बुजुर्ग महिला की पीट-पीटकर हत्या

चाईबासा में डायन-बिसाही के शक में बुजुर्ग महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

अंधविश्वास ने उजाड़ दी जिंदगी, डायन-बिसाही के शक में वृद्ध की हुई थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

डायन बिसाही के शक में हत्या
MURDER ON SUSPICION OF WITCHCRAFT
CRIMES IN SUPERSTITION
गुमला में जादू टोना का मामला
LADY MURDERED IN GUMLA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.