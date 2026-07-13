पूर्वी दिल्ली में महिला की हत्या कर सड़क किनारे फेंका शव, जांच में जुटी पुलिस
पुलिस इसे हत्या कर शव फेंकने के मामले के रूप में देखते हुए सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
Published : July 13, 2026 at 7:20 AM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के कल्याणवास इलाके में एक महिला की हत्या कर उसे सड़क किनारे फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. खून से लथपथ हालत में मिली महिला को एक डिलीवरी बॉय की मदद से लाल बहादुर शास्त्री (एलबीएस) अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस हत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.
दरअसल, सोमवार तड़के करीब 3:30 बजे डिलीवरी बॉय नीरज अपने काम पर जा रहा था. जब वह एलबीएस अस्पताल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक महिला सड़क किनारे खून से लथपथ पड़ी हुई है. उसने महिला से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी.
नीरज ने बिना देर किए एक ऑटो रुकवाया और महिला को एलबीएस अस्पताल पहुंचाया. नीरज के मुताबिक,
वहां पहले से मौजूद कुछ बाइक सवार युवकों ने बताया कि उन्होंने बाइक सवार को महिला को फेंकते हुए देखा. महिला कराह रही थी. वे महिला के लिए पानी लेने गए थे.
अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला का इलाज शुरू किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसने दम तोड़ दिया.
प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे हत्या कर शव फेंकने के मामले के रूप में देखते हुए सभी पहलुओं की जांच कर रही है. महिला की पहचान करने के साथ-साथ आरोपियों तक पहुंचने के लिए तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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