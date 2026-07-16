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दिल्ली के सीलमपुर में महिला की हत्या, पति पर लगा आरोप; जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली के गौतमपुरी में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है.

दिल्ली में महिला की हत्या
दिल्ली में महिला की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 16, 2026 at 10:22 PM IST

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नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर थाना क्षेत्र स्थित गौतमपुरी में एक महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार बताया जा रहा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना गौतमपुरी की गली नंबर-9 की है. मृतका की बड़ी बहन जब अपनी बहन से मिलने उसके घर पहुंचीं तो दरवाजा खुला मिला. अंदर जाकर उन्होंने छोटी बहन को खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा देखा. इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

मृतका की बहन ने आरोप लगाया कि उसका पति सलीम अक्सर उसके साथ मारपीट करता था. उनका कहना है कि घरेलू विवाद के चलते उसी ने उनकी बहन की हत्या की है. घटना के बाद से आरोपी पति फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है. उसने बताया कि महिला की गला रेतकर हत्या की गई है. जानकारी के अनुसार, मृतका के चेहरे पर भी चोट के कई निशान थे, जिससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले उसके साथ मारपीट भी की गई.

सूचना मिलने पर सीलमपुर थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए. फोरेंसिक टीम ने भी मौके से सबूत एकत्र किए. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद का एंगल सामने आया है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं.

वहीं, डीसीपी राहुल अलवल का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आरोपी घटना के बाद से फरार है. उसकी तलाश की जा रही है.

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