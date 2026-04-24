कानपुर में दिनदहाड़े घर में घुसकर महिला की हत्या और लूट, दवा लेने गया था पति
मामले में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले, पुलिस मामले में की जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 1:02 PM IST
कानपुर: यूपी के कानपुर कल्याणपुर के आवास-विकास इलाके में गुरुवार दोपहर एक रिटायर्ड लेक्चरर की पत्नी की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. बदमाश घर से नकदी और जेवर लूटकर फरार हो गए. वारदात उस वक्त हुई, जब महिला के पति महज 30 मिनट के लिए दवा लेने के लिए घर से बाहर गए थे. मामले में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं. फिलहाल पुलिस मामले में की जांच में जुट गई है.
मृतक महिला की पहचान निर्मला सिंह (53) के रूप में हुई है. मृतक के पति रिटायर्ड लेक्चरर हरेन्द्र सिंह ने बताया कि वह दोपहर में घर के बाहर से कुंडा लगाकर दवा लेने गए थे. करीब आधे घंटे बाद जब वे लौटे तो घर का दरवाजा खुला मिला. अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि पत्नी का शव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था. घर की अलमारियों के लॉकर टूटे हुए थे और कीमती सामान गायब था. शोर मचने पर पहुंचे पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.
घटना की सूचना पर पहुंचे डीसीपी पश्चिम एस.एम. कासिम आबिदी ने बताया कि फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. डीसीपी के मुताबिक, पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिन पर काम किया जा रहा है. घर में किन लोगों का आना-जाना था. उनके नाम और नंबरों की जांच की जा रही है. साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे बदमाशों की पहचान हो सके.
हरेन्द्र सिंह बीते 31 मार्च को ही भारतीय विद्यालय इंटर कॉलेज से रिटायर हुए थे. उनकी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है और बेटा हैदराबाद की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है. घर में बुजुर्ग दंपती अकेले ही रहते थे. पुलिस का मानना है कि बदमाशों ने रेकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हरेन्द्र सिंह किस समय घर से बाहर निकलते हैं.
डीसीपी पश्चिम ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल मृतका के पति गहरे सदमे में हैं, जिसके कारण पुलिस उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं कर पाई है. पति से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.