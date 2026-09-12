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मुजफ्फरनगर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, दोनों गिरफ्तार

रायबरेली में पत्नी ने पति के साथ मिलकर प्रेमी को उतारा मौत के घाट

एसपी देहात अक्षय संजय महाडीक
एसपी देहात अक्षय संजय महाडीक (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 6:40 PM IST

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मुजफ्फरनगर: जनपद के थाना रतनपुरी क्षेत्र में पत्नी पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारने का आरोप है. पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

एसपी देहात अक्षय संजय महाडीक (Video Credit; ETV Bharat)

मामला ग्राम हुसैनाबाद भनवाडा का है. 08 सितंबर को मृतक राकिब के पिता ने थाना रतनपुरी में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी पुत्रवधु तबस्सुम का गांव के ही नहीं, बल्कि सहारनपुर जनपद के एक युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा है. इसी अवैध संबंध में रोड़ा बन रहे पति राकिब को रास्ते से हटाने के लिए तबस्सुम ने अपने प्रेमी शाहरुख के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची.

आरोप है कि तबस्सुम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति राकिब को नशीली दवाएं खिला दीं. इससे राकिब की हालत बिगड़ गई और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पिता की तहरीर पर थाना रतनपुरी पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया.

पुलिस ने 12 सितंबर को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इसमें तबस्सुम के साथ ही उसका प्रेमी शाहरुख निवासी ग्राम हमजागढ़ थाना गंगोह, सहारनपुर है. पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त 02 नशीली गोलियां मय रैपर बरामद की हैं.

एसपी देहात अक्षय संजय महाडीक ने बताया कि दोनों अभियुक्तों से गहन पूछताछ की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.

प्रेमी को घर बुलाकर पति के साथ जान से मारा

रायबरेली में प्रेम संबंध का बेहद खौफनाक अंजाम सामने आया है. यहां शादीशुदा प्रेमिका ने पहले प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया और फिर पति के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. मामला बछरावां थाना क्षेत्र के खैरहनी गांव का है. मृतक प्रेमी की पहचान हरचंदपुर थाना क्षेत्र के छतैया गांव निवासी रमाकांत (35 ) के रूप में हुई है.

परिजनों के मुताबिक रमाकांत के पास महिला का फोन आया था, जिसके बाद वह अपनी कार से उससे मिलने खैरहनी पहुंचा. आरोप है कि वहां पहले से मौजूद महिला और उसके पति ने रमाकांत पर ईंटों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल रमाकांत की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने प्रेमिका और उसके पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

सीओ महराजगंज क्षेत्र प्रदीप कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र बछरावां थाना क्षेत्र के खैरहनी में एक शादीशुदा महिला से हरचंदपुर के छतैया रहने वाले रमाकांत पुत्र गणेश प्रसाद का प्रेम प्रसंग था. वह महिला के घर आया हुआ था. यहां महिला और उसके पति से रमाकांत की बहस हुई .जिसके बाद मारपीट में रमाकांत घायल हो गया. अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. पति-पत्नी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.


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