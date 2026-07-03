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दिल्ली: शादी के सात माह बाद पत्नी ने गला घोंटकर की पति की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

पत्नी ने गला घोंटकर की पति की हत्या ( Etv Bharat )

By ANI 3 Min Read