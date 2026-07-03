दिल्ली: शादी के सात माह बाद पत्नी ने गला घोंटकर की पति की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली में शादी के महज सात महीने बाद एक महिला ने कथित तौर पर अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी.
By ANI
Published : July 3, 2026 at 2:52 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में घरेलू विवाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. शादी के महज सात महीने बाद एक महिला ने कथित तौर पर अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी महिला मौके से फरार हो गई थी, जिसे बाद में एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार कर लिया गया.
पुलिस के अनुसार, मृतक जोमैटो में डिलीवरी ब्वॉय का काम करता था और महिला हाउस वाइफ थी. पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि पत्नी का किसी अन्य से अफेयर का मामला भी हो सकता है.
मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को दोपहर 3:52 बजे कॉल मिली थी, जिसमें सूचना दी गई कि एक पत्नी ने अपने पति का गला घोंट दिया है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल भेजा गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.
#WATCH | Delhi: DCP Rajendra Prasad Meena says, " a call was received at 3:52 pm, reporting that a wife had strangled her husband.. upon arrival at the scene, the husband was immediately rushed to the hospital; doctors declared him dead 15 minutes after attempting treatment.… pic.twitter.com/YYkmxm0Tzy— ANI (@ANI) July 2, 2026
घटना के बाद आरोपी महिला फरार हो गई थी. उसकी तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गईं. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि महिला एक गुरुद्वारे में छिपी हुई है. वहां उसने शुरुआत में आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते थे. हालांकि, पुलिस टीम के सामने उसने बाद में अपने पति की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली.
पूछताछ में महिला ने बताया कि उसकी शादी 13 दिसंबर 2025 को हुई थी. शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच लगातार विवाद होता रहता था.इसी वजह से वह अधिकतर समय अपने मायके में रह रही थी. बीते सोमवार को वह दोबारा अपने ससुराल लौटी थी, लेकिन वहां फिर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. इसी विवाद के दौरान उसने कथित तौर पर अपने पति का गला घोंट दिया. डीसीपी ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या के पीछे एक विशेष कारण था, जिसकी विस्तृत जानकारी जुटाने के लिए आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सभी पहलुओं से जांच जारी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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