'8 लाख दिए, 3 लाख और मांग रहे थे' बेटी का शव घर के सामने फेंका, बिहार की ये घटना रुला देगी
वैशाली में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. नव विवाहिता की हत्या कर शव उसके पिता के घर के बाहर फेका गया. पढ़ें खबर
Published : January 18, 2026 at 12:10 PM IST
वैशाली: बिहार के वैशाली जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चिड़िया बाजार में एक नवविवाहिता सरिता प्रकाश की दहेज के नाम पर कथित तौर पर हत्या कर दी गई. मृतका के पिता जयप्रकाश महतो ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष लगातार पैसे की मांग कर रहा था, जिसे पूरा न करने पर उनकी बेटी को गला दबाकर मार डाला गया.
सीसीटीवी फुटेज ने खोली वारदात की पोल: घटना का खुलासा घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से हुआ. फुटेज में आधी रात के बाद एक ब्लैक स्कॉर्पियो कार दिखाई देती है, जिसमें सवार कुछ लोग शव को मायके के दरवाजे के सामने फेंककर फरार हो जाते हैं. सुबह जब परिजनों ने बाहर शव देखा, तो घर में कोहराम मच गया और आसपास के लोग जुटकर पुलिस को सूचना दी.
शादी के बाद बढ़ती गई दहेज की मांग: मृतका सरिता प्रकाश की शादी करीब नौ महीने पहले (अप्रैल 2025 में) वैशाली जिले के करताहां थाना क्षेत्र के करताहां बुजुर्ग गांव निवासी सत्येंद्र कुमार से हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. पिता जयप्रकाश ने बताया कि शादी में अपनी सामर्थ्य अनुसार दहेज दिया गया, साथ ही जमीन रजिस्ट्री के नाम पर आठ लाख रुपये भी दिए गए। इसके बावजूद दामाद ने तीन लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की और बेटी को लगातार प्रताड़ित किया.
आखिरी बातचीत और जमीन रजिस्ट्री का बहाना: पिता ने बताया कि गुरुवार शाम करीब 6 बजे सरिता से आखिरी बार बात हुई थी. बेटी ने कहा था कि 16 लाख रुपये जमा हो गए हैं और शुक्रवार को जमीन की रजिस्ट्री होनी है. हालांकि, मांग पूरी न होने पर प्रताड़ना बढ़ गई और हत्या कर दी गई. परिजनों का दावा है कि दामाद का अफेयर भी चल रहा था, जिससे विवाद और गहरा गया.
"शादी में अपने सामर्थ्य अनुसार दहेज दिया था. इसके बावजूद ससुराल पक्ष की मांगें खत्म नहीं हुईं. जमीन की रजिस्ट्री कराने के नाम पर दामाद को आठ लाख रुपये दिए थे, लेकिन इसके बावजूद तीन लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की जा रही थी. बेटी की गला दबाकर हत्या की गई और फिर सबूत मिटाने के इरादे से शव को स्कॉर्पियो से लाकर उनके घर के सामने फेंक दिया गया."- जयप्रकाश महतो, मृतका के पिता
पुलिस ने तेज की जांच, स्कॉर्पियो बरामद: पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की. शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां मौत का कारण गला दबाना पाया गया. घटना में प्रयुक्त ब्लैक स्कॉर्पियो को गुप्त सूचना पर लालगंज थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव से बरामद किया गया. फॉरेंसिक टीम ने वाहन की बारीकी से जांच की.
दारोगा से संबंधित वाहन बरामद: वहीं बरामद स्कॉर्पियो मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर ओपी में तैनात एसआई संतोष रजक की बताई जा रही है, जो मृतका के ससुराल पक्ष से संबंधित हैं. एसआई के ससुर प्रमोद बैठा के घर से वाहन बरामद होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. पुलिस ने एसआई के ससुर से लंबी पूछताछ की और वाहन को जब्त कर हरिहरनाथ थाना लाया गया.
आरोपियों की तलाश: सदर एसडीपीओ गोपाल मंडल के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू कर दी गई है. ससुराल पक्ष के लोग घर पर ताला लगाकर फरार हो गए हैं और उनके फोन बंद हैं. हरिहरनाथ थाना पुलिस ने पति सत्येंद्र कुमार समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी होगी. यह मामला दहेज उत्पीड़न और हत्या का प्रतीत होता है, जिसकी गहन जांच जारी है.
"हत्या में प्रयुक्त स्कॉर्पियो को गुप्त सूचना पर बरामद किया गया है. लालगंज थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव स्थित पूर्व मुखिया प्रमोद बैठा के घर से बरामद की गई है. फॉरेंसिक टीम ने वाहन की बारीकी से जांच की है."-गोपाल मंडल, सदर एसडीपीओ
