'8 लाख दिए, 3 लाख और मांग रहे थे' बेटी का शव घर के सामने फेंका, बिहार की ये घटना रुला देगी

वैशाली: बिहार के वैशाली जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चिड़िया बाजार में एक नवविवाहिता सरिता प्रकाश की दहेज के नाम पर कथित तौर पर हत्या कर दी गई. मृतका के पिता जयप्रकाश महतो ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष लगातार पैसे की मांग कर रहा था, जिसे पूरा न करने पर उनकी बेटी को गला दबाकर मार डाला गया.

सीसीटीवी फुटेज ने खोली वारदात की पोल: घटना का खुलासा घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से हुआ. फुटेज में आधी रात के बाद एक ब्लैक स्कॉर्पियो कार दिखाई देती है, जिसमें सवार कुछ लोग शव को मायके के दरवाजे के सामने फेंककर फरार हो जाते हैं. सुबह जब परिजनों ने बाहर शव देखा, तो घर में कोहराम मच गया और आसपास के लोग जुटकर पुलिस को सूचना दी.

शादी के बाद बढ़ती गई दहेज की मांग: मृतका सरिता प्रकाश की शादी करीब नौ महीने पहले (अप्रैल 2025 में) वैशाली जिले के करताहां थाना क्षेत्र के करताहां बुजुर्ग गांव निवासी सत्येंद्र कुमार से हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. पिता जयप्रकाश ने बताया कि शादी में अपनी सामर्थ्य अनुसार दहेज दिया गया, साथ ही जमीन रजिस्ट्री के नाम पर आठ लाख रुपये भी दिए गए। इसके बावजूद दामाद ने तीन लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की और बेटी को लगातार प्रताड़ित किया.

आखिरी बातचीत और जमीन रजिस्ट्री का बहाना: पिता ने बताया कि गुरुवार शाम करीब 6 बजे सरिता से आखिरी बार बात हुई थी. बेटी ने कहा था कि 16 लाख रुपये जमा हो गए हैं और शुक्रवार को जमीन की रजिस्ट्री होनी है. हालांकि, मांग पूरी न होने पर प्रताड़ना बढ़ गई और हत्या कर दी गई. परिजनों का दावा है कि दामाद का अफेयर भी चल रहा था, जिससे विवाद और गहरा गया.

"शादी में अपने सामर्थ्य अनुसार दहेज दिया था. इसके बावजूद ससुराल पक्ष की मांगें खत्म नहीं हुईं. जमीन की रजिस्ट्री कराने के नाम पर दामाद को आठ लाख रुपये दिए थे, लेकिन इसके बावजूद तीन लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की जा रही थी. बेटी की गला दबाकर हत्या की गई और फिर सबूत मिटाने के इरादे से शव को स्कॉर्पियो से लाकर उनके घर के सामने फेंक दिया गया."- जयप्रकाश महतो, मृतका के पिता