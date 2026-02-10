ETV Bharat / state

पत्नी की हत्या कर शव खेत में दफनाया.. ऊपर लगा दी गेहूं की फसल, बिहार में दहेज हत्या का सनसनीखेज खुलासा

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के लोटन गांव में एक नवविवाहिता की दहेज के लिए निर्मम हत्या मामला सामने आया है. मृतका की पहचान 20 वर्षीय सबिता कुमारी के रूप में हुई है, जो लोटन गांव निवासी मनीष कुमार की पत्नी थी. महिला का शव दो महीने बाद गेंहू के खेत से मिला है.

बाइक और सोने की चेन की थी डिमांड: मृतका की मां ने बताया कि सबिता की शादी 1 जून 2025 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल पक्ष ने बाइक और सोने की चेन जैसी दहेज की मांग शुरू कर दी. मांग पूरी न होने पर सबिता को लगातार प्रताड़ित किया जाता था और मारपीट की घटनाएं भी सामने आई थी.

नालंदा में दहेज के लिए नवविवाहिता की क्रूर हत्या (ETV Bharat)

"2 दिसंबर को बेटी से बात हुई थी, उसके बाद उससे बात नहीं हुई थी. जब बेटा देखने पहुंचा तो घर पर ताला लगाकर सभी लोग फरार हो गये थे. शादी के बाद से बाइक और सोने की चेन की डिमांड कर रहे रहे थे और नहीं देने पर बेटी के साथ मारपीट भी करते थे."-मृतका की मां

परिवार को अनहोनी की आशंका: मृतका के भाई के अनुसार, दिसंबर 2025 की शुरुआत में सबिता का मोबाइल अचानक बंद हो गया. जब उसका भाई ससुराल पहुंचे तो घर बंद मिला और पति मनीष कुमार सहित सभी लोग फरार थे. काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग न मिलने पर 5 दिसंबर 2025 को मानपुर थाना में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया गया. परिवार ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले दहेज के लिए उसे पहले से ही मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे.

"गेंहू के खेत से लाश मिली है. दहेज की वजह से हत्या की गई है. लगातार पैसे की डिमांड की जा रही थी. मैंने बोला था अभी पैसा नहीं है, जब पैसे होंगे तब दे दिया जाएगा. दहेज के लिए मेरी बहन की दो महीने पहले हत्या कर दी गई है. आसपास के लोगों से घटना सूचना मिली, जब जाकर देखा तो ससुराल के सभी लोग घर में ताला लगाकर फरार हो गये थे."-मृतका का भाई

पति की गिरफ्तारी, लेकिन शव का कोई पता नहीं: मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. पूछताछ और प्रयासों के बाद 14 जनवरी 2026 को मुख्य आरोपी पति मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, उस समय तक शव बरामद नहीं हो सका था. पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही थी, लेकिन वह शव के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा था.