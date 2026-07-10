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लातेहार में ओझा गुणी के शक में वृद्ध की हत्या, हत्या के बाद घटनास्थल पर ही बैठी रही आरोपी महिला

लातेहार: जिले के बालूमाथ थाना अंतर्गत गुरतुर गांव में शुक्रवार को एक सनसनीखेज हत्या की घटना घटी है. जहां 65 वर्षीय वृद्ध केशव राम की हत्या एक महिला ने ओझा गुणी के शक में कर दी. घटना के बाद आरोपी महिला घटनास्थल पर ही बैठी रही. जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी महिला को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन कर रही है.

केशव राम शुक्रवार को अपने घर के पास बैठा हुआ था. इसी दौरान महिला सुनीता कुमारी वहां पहुंची और दोनों में विवाद होने लगा. इसके बाद सुनीता कुमारी ने टांगी लेकर दौड़ते हुए केशव राम पर हमला कर दिया. आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक महिला ने बुजुर्ग पर कई हमले कर दिए, जिससे केशव राम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

घटनास्थल पर बैठी रही आरोपी

घटना के बाद आरोपी महिला घटनास्थल से भागने के बदले वहीं पर बैठी रही. इधर घटना की जानकारी होने के बाद मृतक के पुत्र ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. मृतक केशव राम के पुत्र संजय राम ने आरोप लगाया कि उसके पिता की हत्या जब महिला द्वारा टांगी से मार कर की जा रही थी तो कई लोग वहां सिर्फ तमाशा देख रहे थे. अगर स्थानीय लोग कुछ बीच बचाव करते तो उसके पिता की हत्या नहीं होती.

कुछ वर्ष पहले महिला के पिता की हुई थी मौत

आरोपी महिला का कहना है कि केशव राम डायन भूत कर उसके परिवार को परेशान कर रहा था. महिला का आरोप है कि केशव राम ने सबसे पहले ओझा गुणी कर उसके पिता की हत्या की है. उसके बाद अब उसके पारिवारिक जीवन में भी ओझा गुणी के सहारे परेशानी पैदा कर रहा था. महिला को शक था कि केशव राम के डायन भूत किए जाने के कारण ही उसका पारिवारिक जीवन परेशानी में पड़ गया था. पिछले 3 महीने से महिला अपने मायके में ही रह रही थी. ओझा गुणी के शक में ही महिला ने वृद्ध व्यक्ति केशव राम की हत्या कर दी.