सीतापुर: होली के दौरान दो पक्षों में विवाद, बीच बचाव करने पहुंचीं महिला की धारदार हथियार से हत्या

होली खेलने के दौरान महिला की हत्या, गांव में मातम का माहौल.

सीतापुर में महिला की हत्या
सीतापुर में महिला की हत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 5:09 PM IST

सीतापुर: जिले के मछरेहटा थाना क्षेत्र के सुरजनपुर गांव में बुधवार देर शाम होली की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई, जब होली मिलन के दौरान शराब के नशे में धुत दो पक्षों में झगड़ा हो गया, बीच बचाव करने पहुंची महिला पर एक पक्ष ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. ग्रामिणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.

सीओ मिश्रिख विशाल गुप्ता के अनुसार, बुधवार रात लगभग दस बजे सुरजनपुर गांव के लोग होली खेल रहे थे. तभी शराब के नशे में मुनेन्द्र, उदन, मायाराम, दीन दयाल, चुन्नी लाल, सर्वेश, सभी शिव शंकर से गाली गलौज और झगड़ा करने लगे. तभी रंजीत पुत्र परशुराम गांव से होली खेल कर घर वापस जा रहा था, झगड़ा होते देख बीच बचाव करने लगा.

इसी दौरान दीन दयाल ने हशिया से रंजीत के सर पर हमला कर दिया. यह देख भाई अमर जीत, माता प्रेमा देवी (55) बचाव के लिए मौके पर पहुंचे. तभी मुनेन्द्र, उदन, मायाराम, दीन दयाल, चुन्नी लाल, सर्वेश सभी ने मिलकर भाई व मां पर जान लेवा हमला कर दिया. हमले में आरोपियों ने महिला प्रेमा देवी पर धारदार हशिया से कई बार वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

वहीं, आरोपियों ने अमरजीत के गले पर भी वार किया. देखते ही देखते होली का पर्व मातम में बदल गया. गांव में सन्नाटा छा गया. घटना के बाद मृतक प्रेमा देवी के बड़े बेटे ने परसदा चौकी पर जाकर घटना की जानकारी दी. मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. सीओ विशाल गुप्ता ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. घटना में शामिल तीन आरोपी दीनदयाल, ऊदल, मुनेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है.

