अमरोहा में चाकू से गोदकर महिला की हत्या, आरोपी के घर और कार में तोड़फोड़

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि महिला की हत्या का मामला सामने आया है. आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Photo Credit: ETV Bharat
पुलिस फोर्स और एएसपी तैनात. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 6:24 PM IST

2 Min Read
अमरोहा: अमरोहा के पचोकरा गांव में बुधवार को एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. अमरोहा के पचोकरा गांव में बुधवार को एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि महिला को उसके घर के पास ही चाकू से कई बार गोदा गया था, जिससे उसकी मौत हो गई.

आरोपी के घर में तोड़फोड़: उन्होंने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भागने के बजाय पास के ही एक मकान में घुस गया. उसने खुद को अंदर बंद कर लिया. महिला की हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया. नाराज़ परिजनों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ की और हंगामा किया.

पांच थानों की पुलिस फोर्स तैनात: हालात को नियंत्रित करने के लिए मौके पर 5 थानों की पुलिस फोर्स और एएसपी तैनात किए गए हैं. प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि देहात थाना क्षेत्र के पचोकरा में नरेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ रहता है.

आरोपी धीरज वाल्मीकि राशन डीलर है: परिवार में पत्नी रूबी के अलावा तीन बच्चे हैं. आरोपी धीरज वाल्मीकि राशन डीलर है. गांव वालों के मुताबिक आरोपी ने दोपहर करीब 1 बजे बजे वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने महिला के घर के बाहर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी ने उसी के घर में खुद को बंद कर लिया.

आरोपी की कार और घर में तोड़फोड़: वारदात के बाद वहां पर परिजन और ग्रामीणों की भीड़ लग गई. नाराज़ परिजनों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ की. साथ ही घर के बाहर खड़ी कार भी तोड़ दी. पुलिस ने किसी तरह समझा बूझकर लोगों को शांत कराया. आरोपी राशन डीलर का मकान महिला के घर के पास ही है.

