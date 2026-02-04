ETV Bharat / state

अमरोहा में चाकू से गोदकर महिला की हत्या, आरोपी के घर और कार में तोड़फोड़

अमरोहा: अमरोहा के पचोकरा गांव में बुधवार को एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. अमरोहा के पचोकरा गांव में बुधवार को एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि महिला को उसके घर के पास ही चाकू से कई बार गोदा गया था, जिससे उसकी मौत हो गई.

आरोपी के घर में तोड़फोड़: उन्होंने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भागने के बजाय पास के ही एक मकान में घुस गया. उसने खुद को अंदर बंद कर लिया. महिला की हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया. नाराज़ परिजनों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ की और हंगामा किया.

पांच थानों की पुलिस फोर्स तैनात: हालात को नियंत्रित करने के लिए मौके पर 5 थानों की पुलिस फोर्स और एएसपी तैनात किए गए हैं. प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि देहात थाना क्षेत्र के पचोकरा में नरेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ रहता है.