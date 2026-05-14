घर में अकेली महिला की गला रेतकर हत्या, कुछ साल पहले की थी इंटरकास्ट लव मैरिज
कोडरमा के मिटको कॉलोनी में महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : May 14, 2026 at 6:50 PM IST
कोडरमा: जिले में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. कोडरमा थाना क्षेत्र के मिटको कॉलोनी में 30 वर्षीय नेहा राज (पति शंभू राणा) की गला रेतकर हत्या कर दी गई. मृतका का शव उनके ही घर में पड़ा मिला.
बेटे की चीख से मचा हड़कंप
मृतका का पुत्र स्कूल से दोपहर 12:30 बजे लौटा. घर के कमरे में घुसते ही वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा और बाहर भागा. उसकी चीख सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे. बच्चे ने बताया कि उसकी मां के गले से खून बह रहा है और वह कुछ बोल नहीं पा रही है. पड़ोसियों ने तुरंत सूचना मृतका के पति शंभू राणा को दी.
परिजनों और पड़ोसियों ने अस्पताल पहुंचाया
सूचना मिलते ही शंभू राणा ने अपने परिजनों और मित्रों को फोन किया. उनके मित्र उमेश पंडित सहित अन्य लोग तुरंत घर पहुंचे. वहां पहुंचकर सबके होश उड़ गए. महिला का गला धारदार हथियार से रेता हुआ था और चारों ओर खून बिखरा था. स्थानीय लोगों ने महिला को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
पुलिस जांच में जुटी, प्रथम दृष्टया हत्या का मामला
घटना की सूचना मिलते ही कोडरमा थाना प्रभारी सदर अस्पताल पहुंचे. एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचकर जांच की कमान संभाल ली. एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया, “प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है. हम सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं. मृतका के परिजनों से पूछताछ जारी है. जो भी इसमें शामिल पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा.”
महिला ने की थी इंटर कास्ट लव मैरिज
नेहा राज ने इंटर कास्ट लव मैरिज की थी. वह पति शंभू राणा के साथ मिलकर कॉपी का प्लांट (कॉपी बनाने का कारखाना) चलाती थी. दोनों पति-पत्नी मेहनत से अपना व्यवसाय संभाल रहे थे. पुलिस अब हत्या के कारण और आरोपी की तलाश में तेजी से छानबीन कर रही है. मामले की जांच जारी है.
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