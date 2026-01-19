ETV Bharat / state

लखनऊ में पड़ोसी युवक ने की थी महिला की हत्या, सरसों के खेत में मिला था नर कंकाल, साड़ी से हुई थी शिनाख्त

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; Lucknow Police )

लखनऊ : थाना नगराम क्षेत्र में बीती 7 जनवरी को एक नरकंकाल मिला था. कंकाल के पास बरामद साड़ी से महिला होने की आशंका जताई गयी थी. ग्राम कुबहरा के पीताम्बर ने कंकाल की अपनी गुमशुदा पत्नी पूनम के रूप में शिनाख्त की थी. पूनम 12 दिसम्बर 2025 को रहस्यमयी परिस्थिति में गायब हो गयी थी. जिसकी गुमशुदगी नगराम थाने में दर्ज थी. महिला का नरकंकाल मिलने के बाद पूनम के पिता ने पीतांबर व उनके परिजनों पर हत्या कर शव फेंके जाने का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने सेमवार को इस गंभीर मामले को सर्विलांश सेल, मुखबिर व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सनसनीखेज खुलाशा करते हुए महिला के पड़ोसी युवक को गिरफ्तार किया है. एडीसीपी दक्षिणी रल्लापल्ली बसंत कुमार ने बताया कि 7 जनवरी को महिला का सड़ी गली अवस्था में नरकंकाल मिला था. मृतका के पिता ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस की कई टीमें जांच पड़ताल में लगी थीं. पता चला कि पूनम का पड़ोसी अशीष कुमार (20) उससे बातचीत करता था. मृतका ने अपनी बड़ी बहन की लड़की से उसकी शादी कराने का वायदा किया था. लेकिन बड़ी बहन की लड़की की शादी कहीं और हो गई.