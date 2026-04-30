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आदमी का दूसरी औरत से था चक्कर, पति-पत्नी ने मिलकर हटाया रास्ते का कांटा! जानें, क्या है माजरा

पलामूः पति ने एक दूसरी महिला को साथ में रखा था, एक दिन पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया. इसी क्रम में महिला ने व्यक्ति का मोबाइल ऑफ पैसे को भी चुरा लिया. बाद में पति और पत्नी में मिलकर महिला की हत्या कर डाली. पुलिस ने महिला की हत्या करने के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार किया है.

दरअसल, 25 अप्रैल को पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में एक घर से एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ. पुलिस ने पूरे मामले में अज्ञात महिला हत्याकांड का खुलासा किया है और आरोपी महिला चंदा देवी को गिरफ्तार किया है. जबकि इस घटना के मास्टरमाइंड चंदा देवी के पति उपेंद्र कुमार गौतम फरार है. चंदा देवी गढ़वा के डंडई की रहने वाली है. डीएसपी राजीव रंजन ने बताया कि अभी तक मारी गयी महिला की पहचान नहीं हो पाई है.

पलामू पुलिस की प्रेस वार्ता (ETV Bharat)

आरोपी उपेंद्र कुमार गौतम उर्फ रोहित कुमार गढ़वा के इलाके में अनैतिक कार्य और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में जेल जा चुका है. मृतक महिला की जानकारी उपेंद्र कुमार गौतम के पास है. डीएसपी ने बताया कि उपेंद्र कुमार गौतम ने पत्नी के अलावा उस महिला को भी अपने साथ रखता था.

घटना के दिन पत्नी चंदा देवी ने महिला को अपने पति के साथ देख लिया था जबकि उसी दिन महिला ने उपेंद्र कुमार का मोबाइल और एक हजार नकद चुरा लिया था. बाद में उपेंद्र और उसकी पत्नी ने बहला-फुसलाकर महिला को बुलाया और उसकी हत्या कर दी.