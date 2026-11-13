महज 500 रुपये के विवाद ने ली महिला की जान, पीट-पीटकर कर दी हत्या! जानें, पूरा मामला
पश्चिमी सिंहभूम जिला के सोनुआ में 500 रुपये के मामूली विवाद में महिला की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है.
Published : November 13, 2026 at 8:52 PM IST
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला के सोनुआ थाना क्षेत्र के हाडीमारा गांव में महज 500 रुपये के पुराने लेनदेन को लेकर हुई रंजिश ने एक महिला की जान ले ली. आरोप है कि पांच पुरुषों और एक महिला ने मिलकर 41 वर्षीय जिंगी बांकिरा की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल है.
शुक्रवार को चक्रधरपुर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ डॉ. सैयद मुस्तफा हासमी ने इस हत्याकांड का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि 12 नवंबर को चौकीदार के माध्यम से सोनुआ पुलिस को हाडीमारा गांव में एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी. पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की, प्रारंभिक जांच में महिला के सिर पर लकड़ी के डंडे से वार कर हत्या किए जाने की बात सामने आई.
मृतका के पुत्र प्रेम सिंह बांकिरा के लिखित आवेदन पर सोनुआ थाना कांड संख्या 37/2026 दर्ज किया गया. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1)/3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विशेष छापामारी दल का गठन किया गया.
500 रुपये के पुराने विवाद में बढ़ा मामला
पुलिस अनुसंधान के अनुसार, घटना की जड़ 500 रुपये का पुराना लेनदेन था. बताया गया कि स्वर्गीय पांडू गोप ने जिंगी बांकिरा से 500 रुपये उधार लिए थे, जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था.
11 नवंबर की रात गांव में पांडू गोप के घर मरखी का कार्यक्रम चल रहा था. रात करीब 12 बजे सूरज गोप, रघु गोप, गुकुल गोप, मधु गोप और कृष्णा गोप के साथ रीना गोप घर के बाहर आग ताप रहे थे. इसी दौरान जिंगी वहां पहुंची और कथित तौर पर आरोपियों के साथ ताना मारने करने लगी. विवाद बढ़ने पर वह वहां से भागकर अपने घर की ओर चली गई.
पुलिस के मुताबिक, सभी आरोपी उसका पीछा करते हुए घर पहुंचे. घर में नहीं मिलने पर आसपास तलाश की गई. इसी दौरान घर के पास बागान में छिपी जिंगी को पकड़ लिया गया. आरोप है कि उसे बाल और हाथ पकड़कर घसीटते हुए सड़क तक लाया गया और लाठी-डंडों, थप्पड़ तथा लात-मुक्कों से हमला किया गया.
इस मारपीट में गंभीर रूप से घायल होकर जिंगी जमीन पर गिर पड़ी. इसी दौरान मुख्य आरोपी सूरज गोप ने लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर छह से सात बार वार कर दिया. गंभीर चोट लगने के कारण महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.
एक महिला समेत छह आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने इस मामले में सूरज गोप (25), रघु गोप (19), गुकुल गोप उर्फ लंगडू (26), रीना गोप (32) और मधु गोप उर्फ कोचे (19), सभी निवासी हाडीमारा गांव, थाना सोनुआ, जबकि कृष्णा गोप (26), निवासी बरंगा, थाना मनोहरपुर को गिरफ्तार किया है.
हत्या में प्रयुक्त डंडे और खून लगे कपड़े बरामद
एसडीपीओ के अनुसार, आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने वारदात से जुड़े कई महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए हैं. इनमें खून लगे लकड़ी के दो डंडे, खून लगी मिट्टी, चूड़ियां और एक आरोपी की जींस शामिल हैं. पुलिस ने सभी सामान जब्त कर लिया है. मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. इस हत्याकांड के उद्भेदन और आरोपियों की गिरफ्तारी में सोनुआ थाना प्रभारी शशिबाला भेंगरा, एएसआई घनश्याम केराई तथा राजेश महतो की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
इसे भी पढ़ें- एक सिगरेट बनी हत्या की वजह, नहीं देने पर दोस्त ने ही मार दी गोली
इसे भी पढ़ें- कुएं में गिरकर युवती की मौत, मां ने लगाया हत्या का आरोप, पति समेत चार लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज
इसे भी पढ़ें- सरायकेला में महिला की नृशंस हत्या, क्षत विक्षत मिला शव, जांच में जुटी पुलिस, बीजेपी ने राज्य सरकार को घेरा