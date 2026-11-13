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महज 500 रुपये के विवाद ने ली महिला की जान, पीट-पीटकर कर दी हत्या! जानें, पूरा मामला

पुलिस के शिकंजे में आरोपी (पश्चिमी सिंहभूम) ( ETV Bharat )

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला के सोनुआ थाना क्षेत्र के हाडीमारा गांव में महज 500 रुपये के पुराने लेनदेन को लेकर हुई रंजिश ने एक महिला की जान ले ली. आरोप है कि पांच पुरुषों और एक महिला ने मिलकर 41 वर्षीय जिंगी बांकिरा की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल है.

शुक्रवार को चक्रधरपुर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ डॉ. सैयद मुस्तफा हासमी ने इस हत्याकांड का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि 12 नवंबर को चौकीदार के माध्यम से सोनुआ पुलिस को हाडीमारा गांव में एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी. पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की, प्रारंभिक जांच में महिला के सिर पर लकड़ी के डंडे से वार कर हत्या किए जाने की बात सामने आई.