पश्चिमी सिंहभूम में डायन के आरोप में महिला की हत्या, पुलिस हिरासत में दो आरोपी
पश्चिमी सिंहभूम जिला में डायन का आरोप लगाकर महिला की हत्या हुई है.
Published : October 24, 2026 at 5:57 PM IST
चाईबासा: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में डायन-बिसाही के अंधविश्वास से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई है. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है.
कराईकेला थाना क्षेत्र के कोलजोमरो गांव में 46 वर्षीय महिला की कथित तौर पर लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई. महिला पर डायन होने का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है. मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. मृतका की पहचान हुई है.
बताया जाता है कि शुक्रवार की रात वह अपने घर में सो रही थीं. इसी दौरान चार आरोपी कथित तौर पर उनके घर में घुस आए और उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, हमले में महिला की मौत हो गई. इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
शनिवार सुबह परिजनों ने महिला का शव घर में पड़ा देखा. इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई. महिला की हत्या की खबर फैलते ही गांव और आसपास के इलाके में चिंता का माहौल बन गया.
सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस
घटना की जानकारी मिलने पर कराईकेला थाना प्रभारी प्यार हसन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की. पुलिस की कार्रवाई के दौरान दो संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है. वहीं, घटना में कथित रूप से शामिल दो अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.
पुलिस का पक्ष
कराईकेला थाना प्रभारी प्यार हसन के नेतृत्व में पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है. जानकारी के अनुसार, दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और अन्य दो की तलाश जारी है.
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