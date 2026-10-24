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पश्चिमी सिंहभूम में डायन के आरोप में महिला की हत्या, पुलिस हिरासत में दो आरोपी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

चाईबासा: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में डायन-बिसाही के अंधविश्वास से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई है. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है.

कराईकेला थाना क्षेत्र के कोलजोमरो गांव में 46 वर्षीय महिला की कथित तौर पर लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई. महिला पर डायन होने का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है. मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. मृतका की पहचान हुई है.