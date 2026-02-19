ETV Bharat / state

शामली में ससुर ने बहू की गला दबाकर हत्या की; 8 दिन बाद खुला राज, सामने आयी ये वजह

एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, बहू की हत्या के मामले में उसके ससुर अब्बास उर्फ बासा और बेटे सलमान को गिरफ्तार किया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
पति सलमान और ससुर अब्बास गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 4:53 PM IST

|

Updated : February 19, 2026 at 5:01 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

शामली: उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव इससोपुर खुरगान में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां 14 फरवरी को एक महिला का शव उसी के घर में बने एक बंद कमरे के अंदर पड़ा मिला था. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को बाहर निकलवाया और जांच शुरू की.

महिला के ससुर अब्बास उर्फ बासा ने पुलिस को बताया कि उसकी बहू ने अपने आपको कमरे में बंद कर आत्महत्या कर ली है.

जानकारी देते एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह (Video Credit: ETV Bharat)

8 दिन पहले हुई थी महिला की हत्या: शामली पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने जांच के बाद बताया कि महिला की हत्या 8 दिन पहले की गई थी. पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि उसके ससुर अब्बास उर्फ बासा पुत्र शेर जंग ने ही उसकी हत्या की थी. हत्या की इस वारदात में उसका बेटा सलमान, जो महिला का पति है, साक्ष्य छिपाने में शामिल था. गुरुवार को पुलिस ने ठोस सबूतों के आधार पर इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

ससुर बहू से शारीरिक संबंध बनाना चाहता था: पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए मामले की गहन छानबीन शुरू की थी. जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, तो हत्या की जो असली वजह निकलकर सामने आई. पुलिसिया जांच में पता चला कि महिला की मौत न तो आत्महत्या थी और न ही यह दहेज हत्या का मामला था. असल में, अपने हवस की आग को पूरा करने में नाकाम हुए ससुर ने ही अपनी बहू की गला दबाकर हत्या की थी.

ससुर ने रचा घिनौना षडयंत्र: शामली पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ससुर अपनी बहू पर काफी दिनों से गलत निगाहें रखता था. उसने अपनी हवस को पूरा करने के लिए बाकायदा एक शर्मनाक षडयंत्र रचा था. उसी षडयंत्र के तहत ससुर ने पहले तो अपनी पुत्रवधु को पहले विश्वास में लिया कि वह उसकी बहू नहीं, बल्कि बेटी है. उसने उसे यकीन दिलाया कि वह उसके साथ अपने निजी जीवन की बातें भी शेयर कर सकती है.

बहू के प्रेमी को घर बुलाने को कहा: बातों ही बातों में उसने अपनी बहू से उसके शादी से पहले के जीवन में हुए प्रेम प्रसंग के बारे में पूछा. ससुर के झांसे में आई पुत्रवधु ने शादी से पहले के अपने सारे राज ससुर के सामने खोल दिए. जब ससुर को पता चला कि शादी से पहले उसकी पुत्रवधु का एक लड़के से प्रेम प्रसंग था, तो उसने इसका फायदा उठाने की सोची. ससुर ने बहू से कहा कि उसका पति सलमान काम के सिलसिले में महीनों बाहर रहता है और वह अकेला महसूस करती होगी.

ससुर के बहकावे में आयी महिला: उसने बहू से कहा कि वह अपने प्रेमी को घर पर बुला सकती है और मिल सकती है. उसने भरोसा दिलाया कि इस बात का उसे कोई ऐतराज नहीं होगा. धीरे-धीरे बहू अपने ससुर के रचे गए इस घिनौने षडयंत्र में पूरी तरह फंसती जा रही थी. शायद उसे इस बात का इल्म नहीं था कि जिसे वह पिता तुल्य समझ रही है, वह उसके जिस्म का भूखा है.

14 फरवरी को हुई वारदात: बहू ने ससुर की बातों में आकर अपने प्रेमी को घर आने का खुला निमंत्रण दे दिया. प्रेमी को बाहर से लाने के लिए खुद बहू का ससुर अब्बास जाता था और वापस छोड़ता भी था. 14 फरवरी को ससुर ने पहले तो मस्कुरा और उसके प्रेमी की मुलाकात करवायी. जब प्रेमी चला गया, तो ससुर अब्बास ने एक डंडे पर बांधे गए तार से कमरे की कुंडी को चालाकी से खोल दिया.

जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की: कमरे के अंदर दाखिल होकर उसने बहू के सामने अपनी घिनौनी इच्छा जाहिर की और जबरन संबंध बनाने का प्रयास किया. जब मस्कुरा ने इसका कड़ा विरोध किया, तो उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने डंडे में बंधे तार से वापस कमरे की कुंडी को अंदर से लगा दिया. सुबह उठकर उसने बहू के आत्महत्या करने के बारे में सबको बताया.

पति की संलिप्तता और गिरफ्तारी: अब्बास ने रात में ही अपने बेटे सलमान को फोन पर बताया था कि बहू का किसी से प्रेम प्रसंग है. इसके बाद पिता-पुत्र ने मिलकर महिला को रास्ते से हटाने का मन बना लिया था. पुलिस ने अब हवस में अंधे ससुर को हत्या के मामले में और बेटे सलमान को सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.

यह भी पढ़ें- अब काला नमक-ब्लैक राइस की बन रहे कुकीज़, आइस्क्रीम और पोहा, IRRI ने तैयार किए खास प्रोडक्ट

Last Updated : February 19, 2026 at 5:01 PM IST

TAGGED:

FATHER IN LAW AND HUSBAND ARRESTED
SHAMLI SP NARENDRA PRATAP SINGH
FATHER SON ARRESTED FOR MURDER
WOMAN MURDER IN SHAMLI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.