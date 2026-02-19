ETV Bharat / state

शामली में ससुर ने बहू की गला दबाकर हत्या की; 8 दिन बाद खुला राज, सामने आयी ये वजह

पति सलमान और ससुर अब्बास गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली: उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव इससोपुर खुरगान में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां 14 फरवरी को एक महिला का शव उसी के घर में बने एक बंद कमरे के अंदर पड़ा मिला था. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को बाहर निकलवाया और जांच शुरू की. महिला के ससुर अब्बास उर्फ बासा ने पुलिस को बताया कि उसकी बहू ने अपने आपको कमरे में बंद कर आत्महत्या कर ली है. जानकारी देते एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह (Video Credit: ETV Bharat) 8 दिन पहले हुई थी महिला की हत्या: शामली पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने जांच के बाद बताया कि महिला की हत्या 8 दिन पहले की गई थी. पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि उसके ससुर अब्बास उर्फ बासा पुत्र शेर जंग ने ही उसकी हत्या की थी. हत्या की इस वारदात में उसका बेटा सलमान, जो महिला का पति है, साक्ष्य छिपाने में शामिल था. गुरुवार को पुलिस ने ठोस सबूतों के आधार पर इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. ससुर बहू से शारीरिक संबंध बनाना चाहता था: पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए मामले की गहन छानबीन शुरू की थी. जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, तो हत्या की जो असली वजह निकलकर सामने आई. पुलिसिया जांच में पता चला कि महिला की मौत न तो आत्महत्या थी और न ही यह दहेज हत्या का मामला था. असल में, अपने हवस की आग को पूरा करने में नाकाम हुए ससुर ने ही अपनी बहू की गला दबाकर हत्या की थी. ससुर ने रचा घिनौना षडयंत्र: शामली पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ससुर अपनी बहू पर काफी दिनों से गलत निगाहें रखता था. उसने अपनी हवस को पूरा करने के लिए बाकायदा एक शर्मनाक षडयंत्र रचा था. उसी षडयंत्र के तहत ससुर ने पहले तो अपनी पुत्रवधु को पहले विश्वास में लिया कि वह उसकी बहू नहीं, बल्कि बेटी है. उसने उसे यकीन दिलाया कि वह उसके साथ अपने निजी जीवन की बातें भी शेयर कर सकती है.