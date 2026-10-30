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लखनऊ में महिला की हत्या का खुलासा; शादी का वादा कर 5 लाख लिए, फिर दिया धोखा, ऐसे खुला राज

लखनऊ में महिला की हत्या का खुलासा ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: दुबग्गा के सैदपुर अंडरपास के पास मिले महिला के शव के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. मुख्य आरोपी मारूफ नईम खान को गिरफ्तार किया गया है. सामने आया है कि आरोपी ने महिला से शादी का वादा कर पांच लाख रुपये उधार लिए थे. फिर दूसरी युवती से शादी कर ली. जब महिला ने अपने रुपये वापस मांगे और मुकदमा दर्ज कराने की बात कही तो आरोपी ने उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की है.

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार के अनुसार , 24 अक्टूबर को दुबग्गा क्षेत्र के सैदपुर अंडरपास के पास एक महिला का शव मिला था. अगले दिन इस मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया.पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत गला दबाने से होने की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने हत्यारे की तलाश शुरू की.