लखनऊ में महिला की हत्या का खुलासा; शादी का वादा कर 5 लाख लिए, फिर दिया धोखा, ऐसे खुला राज
हत्या में इस्तेमाल कार भी बरामद, 24 अक्टूबर को मिला था शव
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 1:50 PM IST
लखनऊ: दुबग्गा के सैदपुर अंडरपास के पास मिले महिला के शव के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. मुख्य आरोपी मारूफ नईम खान को गिरफ्तार किया गया है. सामने आया है कि आरोपी ने महिला से शादी का वादा कर पांच लाख रुपये उधार लिए थे. फिर दूसरी युवती से शादी कर ली. जब महिला ने अपने रुपये वापस मांगे और मुकदमा दर्ज कराने की बात कही तो आरोपी ने उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की है.
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार के अनुसार , 24 अक्टूबर को दुबग्गा क्षेत्र के सैदपुर अंडरपास के पास एक महिला का शव मिला था. अगले दिन इस मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया.पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत गला दबाने से होने की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने हत्यारे की तलाश शुरू की.
जांच के दौरान मृतका की पहचान नरगिस उर्फ आशिया उर्फ टीना के रूप में हुई. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और अन्य जानकारियों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. 28 अक्टूबर की रात मुखबिर की सूचना पर उन्नाव के बांगरमऊ निवासी मारूफ नईम खान (36) को गिरफ्तार कर लिया गया.
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि नरगिस और मारूफ के बीच जान पहचान और दोस्ती थी. दोनों की पहली शादी टूट चुकी थी. मारूफ ने नरगिस से शादी करने का वादा किया था. इसी दौरान उसने नरगिस से पांच लाख रुपये उधार लिए थे, लेकिन 22 अक्टूबर को मारूफ ने दूसरी युवती से शादी कर ली. इसकी जानकारी नरगिस को हुई तो उसने मारूफ से अपने पांच लाख रुपये वापस मांगे. साथ ही रुपये नहीं लौटाने पर मुकदमे की बात कही. पुलिस के मुताबिक, मारूफ इतनी बड़ी रकम लौटाने की स्थिति में नहीं था. इसी विवाद ने दोनों के बीच तनाव बढ़ा दिया.
दोस्त के साथ मिलकर बनाई हत्या की योजना
पुलिस के अनुसार पूछताछ में मारूफ ने बताया कि उसने अपने दोस्त आमिर खान के साथ मिलकर नरगिस की हत्या की योजना बनाई. इसके बाद नरगिस को कार में बैठाया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद शव को दुबग्गा क्षेत्र के सैदपुर अंडरपास के पास फेंक दिया. आरोपी ने मृतका के मोबाइल फोन से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से संदेश भेजने की बात भी स्वीकार की है. पुलिस अब इस पहलू की भी जांच कर रही है कि हत्या के बाद मोबाइल से किसे और किस तरह के संदेश भेजे गए थे.
कार, मोबाइल और आधार कार्ड बरामद
पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मृतका का आधार कार्ड, एक मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई बताई जा रही कार बरामद की है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी का पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है. मामले में मारूफ के दोस्त आमिर खान की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान अन्य लोगों की संलिप्तता और पूरे घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्यों की जांच की जाएगी.
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