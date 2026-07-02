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'मैंने पूजा को मार डाला', लिव-इन पार्टनर की हत्या कर थाने पहुंचा शख्स, हिसार पुलिस को बताई पूरी कहानी

हिसार में लिव-इन पार्टनर की हत्या के बाद आरोपी थाने पहुंच गया और पुलिस को पूरी वारदात के बारे में बताया. जानें पूरा मामला.

live in partner murder Hisar
live in partner murder Hisar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 2, 2026 at 4:33 PM IST

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हिसार: शिव कॉलोनी में लिव-इन में रह रही महिला की उसके बॉयफ्रेंड ने हत्या कर दी. महिला दूसरी शादी के बाद बॉयफ्रेंड के साथ करीब पांच साल से रह रही थी. वीरवार सुबह करीब 10 बजे महिला का शव घर के अंदर मिला है. उस पर बॉयफ्रेंड ने चाकू से कई वार किए. हत्या की वारदात को अंजाम देकर आरोपी युवक खुद ही पुलिस के पास पहुंच गया. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया.

हिसार में लिव-इन पार्टनर की हत्या: हिसार की महावीर कॉलोनी में रहने वाले युवक ने बुधवार रात को महिला की चाकू से गोद कर हत्या कर दी. सुबह युवक खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस युवक को लेकर घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया. पुलिस के अनुसार, लिव-इन पार्टनर खुद मर्डर करके सूर्यनगर चौकी पहुंचा और बोला- 'मैंने पूजा का खून कर दिया है. वो किसी और युवक के संपर्क में थी.'

'मैंने पूजा को मार डाला', लिव-इन पार्टनर की हत्या कर थाने पहुंचा शख्स (ETV Bharat)

5 साल से युवक के साथ रह रही थी महिला: इसके बाद पुलिस उसे सूर्यनगर स्थित उसके घर लेकर पहुंची. यहां महिला की लाश उसके कमरे में ही पड़ी थी. मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने क्राइम सीन सील कर दिया और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया. महिला की इससे पहले 2 शादियां हो रखी हैं और 3 बच्चे हैं. करीब 5 सालों से महिला अपने बॉयफ्रेंड साथ शिवनगर में लिव-इन में रह रही थी.

चाकू से की महिला की हत्या: महावीर कॉलोनी में 30 साल की पूजा अपने दो बच्चों को साथ लेकर गौरव नाम के युवक के साथ लिव-इन में रह रही थी. बुधवार रात को पूजा और गौरव में झगड़ा हो गया. जिसमें गौरव ने चाकू मारकर पूजा की हत्या कर दी. सुबह करीब 8 बजे गौरव खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया. उसने पुलिस वालों को बताया कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है. इसके बाद पुलिसकर्मी उसे साथ लेकर मौके पर पहुंचे. फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल पर आई और उसने सबूत एकत्रित किए. वहीं पुलिस शव को लेकर जिला नागरिक अस्पताल पहुंची.

पुलिस हिरासत में आरोपी: सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने कहा कि "हिसार पुलिस ने हत्या में प्रयोग किए चाकू को कब्जे में ले लिया है. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

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