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बिहार में डायन का आरोप लगाकर महिला की पीट-पीटकर हत्या

गया में एक बार फिर से अंधविश्वास का कहर टूटा है. डायन के संदेह में एक महिला की हत्या कर दी गई. पढ़ें खबर

WOMAN BEATEN TO DEATH IN GAYA
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 12, 2026 at 6:29 PM IST

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गया : बिहार के गया में डायन का आरोप लगाकर एक 55 वर्षीय महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पिटाई करने के दौरान महिला को दबंगों ने फेवर ब्लॉक वाली सड़क पर पटक दिया. सड़क पर पटके जाने के कारण उसके सिर में गंभीर चोट लगी जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई.

गया में महिला की हत्या : यह घटना गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र की है. जानकारी के अनुसार फतेहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में दर्जन भर लोग पहुंचे और महिला को डायन बताकर उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी.

घर के समीप बैठी महिला को मारपीट करते हुए फेवर ब्लॉक वाली सड़क के समीप खींचकर ले गए. बेरहमी से पीटकर और सड़क पर पटककर महिला की हत्या कर दी. इस दौरान उक्त दर्जन भर लोगों ने एक और महिला एवं एक पुरुष को भी मारपीट कर घायल कर दिया. घटना की जानकारी होते ही पुलिस हरकत में आई है. हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

इलाके में दहशत का माहौल : वजीरगंज एसडीपीओ सुनील कुमार पांडे और फतेहपुर थानाध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल को भेज दिया. मौके पर फोरेंसिक की टीम भी पहुंची है और साक्ष्य एकत्रित कर रही है. घटना के बाद मृतका के परिजनों में चित्कार मच गया. इलाके में दहशत का माहौल कायम है.

''एक महिला की हत्या कर दी गई है. पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है. इसके अलावे एक महिला और एक पुरुष को भी मारपीट कर घायल कर देने का मामला सामने आया है. पूरे मामले की छानबीन करते हुए पुलिस की कार्रवाई चल रही है. जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी.''- सुनील कुमार पांडे, एसडीपीओ, वजीरगंज

दबंगों के आगे मूकदर्शक रहे लोग : बताया जाता है कि दबंगों द्वारा जब महिला के साथ मारपीट की जा रही थी, उस समय लोग मूकदर्शक बने रहे. दबंगों के भय के कारण लोग घटना को देखते रहे. बीच सड़क पर सरेआम हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया.

11 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया : घटना बीती रात्रि की बताई जाती है. सुबह में घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. इस मामले में 11 लोगों को नामजद बनाया गया है. वहीं अज्ञात के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज हुई है. पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है.

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