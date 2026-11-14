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बुराड़ी हत्याकांड: पत्थर से कुचलकर महिला की हत्या करने वाला गिरफ्तार, घटना की खौफनाक वजह आई सामने

दिल्ली के बुराड़ी इलाके में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है.

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बुराड़ी हत्याकांड का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में. Etv Bharat (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 14, 2026 at 12:20 PM IST

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Updated : November 14, 2026 at 12:37 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के बुराड़ी इलाके में हुई महिला की हत्या के मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पत्थर से कुचलकर महिला की हत्या करने का खुलासा किया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, बुराड़ी इलाके में मंगलवार को बरामद हुए एक महिला के शव की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस जांच में इस हत्याकांड की बेहद खौफनाक वजह सामने आई है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया . आरोपी ने बताया कि उसने महिला को अकेला देखकर उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी.

महिला के विरोध करने के बाद आरोपी ने शुरू की मारपीट

​जब महिला ने इसका कड़ा विरोध किया और आरोपी अपने मंसूबों में नाकाम रहा, तो उसने गुस्से में आकर महिला के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान आरोपी ने पास पड़े एक भारी पत्थर से महिला के सिर पर कई बार ताबड़तोड़ वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

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वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था. मंगलवार को सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और तकनीकी व स्थानीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को धर दबोचा. फिलहाल पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है.

मंगलवार को बुराड़ी इलाके में महिका की लाश मिली थी, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, मामले की जांच जारी है. - निहारिका भट्ट, डीसीपी नॉर्थ

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Last Updated : November 14, 2026 at 12:37 PM IST

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बुराड़ी में महिला की हत्या
बुराड़ी हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार

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