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बुराड़ी हत्याकांड: पत्थर से कुचलकर महिला की हत्या करने वाला गिरफ्तार, घटना की खौफनाक वजह आई सामने

बुराड़ी हत्याकांड का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के बुराड़ी इलाके में हुई महिला की हत्या के मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पत्थर से कुचलकर महिला की हत्या करने का खुलासा किया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, बुराड़ी इलाके में मंगलवार को बरामद हुए एक महिला के शव की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस जांच में इस हत्याकांड की बेहद खौफनाक वजह सामने आई है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया . आरोपी ने बताया कि उसने महिला को अकेला देखकर उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी.