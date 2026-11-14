बुराड़ी हत्याकांड: पत्थर से कुचलकर महिला की हत्या करने वाला गिरफ्तार, घटना की खौफनाक वजह आई सामने
दिल्ली के बुराड़ी इलाके में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है.
Published : November 14, 2026 at 12:20 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 12:37 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के बुराड़ी इलाके में हुई महिला की हत्या के मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पत्थर से कुचलकर महिला की हत्या करने का खुलासा किया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है.
पुलिस के मुताबिक, बुराड़ी इलाके में मंगलवार को बरामद हुए एक महिला के शव की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस जांच में इस हत्याकांड की बेहद खौफनाक वजह सामने आई है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया . आरोपी ने बताया कि उसने महिला को अकेला देखकर उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी.
Delhi Police say, "A man arrested for killing a woman after allegedly repeatedly hitting her with a stone in Burari area. During the interrogation, the accused said that he had approached the woman with nefarious intentions and then killed her. The body has been sent for postmortem and further investigation is underway."— ANI (@ANI) November 14, 2026
महिला के विरोध करने के बाद आरोपी ने शुरू की मारपीट
जब महिला ने इसका कड़ा विरोध किया और आरोपी अपने मंसूबों में नाकाम रहा, तो उसने गुस्से में आकर महिला के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान आरोपी ने पास पड़े एक भारी पत्थर से महिला के सिर पर कई बार ताबड़तोड़ वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
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वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था. मंगलवार को सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और तकनीकी व स्थानीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को धर दबोचा. फिलहाल पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है.
मंगलवार को बुराड़ी इलाके में महिका की लाश मिली थी, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, मामले की जांच जारी है. - निहारिका भट्ट, डीसीपी नॉर्थ
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