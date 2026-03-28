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जमीन विवाद में पत्थर से कुचकर महिला की हत्या, पेड़ काटने की बात पर भिड़े दो गुट

पाकुड़: जिला में हिरणपुर थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई. इस मारपीट में एक महिला की मौत हो गयी. दो गुटों में हुई मारपीट की सुचना मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस पहुंची और मामला को शांत कराया. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

पाकुड़ एसपी निधि द्विवेदी ने बताया कि जगतपुर गांव में जमीन विवाद एवं ताड़ का पेड़ काटने को लेकर दो गुटों के बीच मारपीट हुई. एक पक्ष के लोगों ने अपने रिश्तेदार पार्वती सोरेन की पत्थर से कूचकर निर्मम हत्या कर दी. सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया.

एसपी ने बताया कि घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गये और उनकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी दल का गठन किया गया. इस छापेमारी दल में शामिल पुलिस अधिकारियों व जवानों ने छापेमारी कर चार हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार हत्यारोपियों में नरेन हांसदा, चरण हांसदा, अजय हांसदा एवं मनोज हांसदा शामिल है.

गिरफ्तार इन चारों आरोपियों के खिलाफ हिरणपुर थाना में कांड संख्या 18/26 अंकित करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. एसपी ने बताया कि हत्याकांड के इस मामले की गहानता से जांच की जा रही है. आवेदन में दी गयी जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद रिश्तेदारों में ही चल था.