भिवानी में देवर ने ली भाभी की जान, चाकू मारकर उतारा मौत के घाट, आत्महत्या की कोशिश की

Woman murder in Bhiwani: भिवानी में महिला की हत्या का मामला सामने आया है. आरोपी ने भी आत्महत्या की कोशिश की.

Woman murder in Bhiwani (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 24, 2025 at 1:47 PM IST

Updated : December 24, 2025 at 2:19 PM IST

भिवानी: हरियाणा के भिवानी में महिला की हत्या का मामला सामने आया है. आरोपी ने पहले तो चाकू मारकर महिला को मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद आरोपी ने दीवार में सिर मारकर आत्महत्या की कोशिश की, हालांकि लोगों ने उसे पकड़ लिया और मामले की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की. दीवार में सिर मारने की वजह से आरोपी घायल हुआ है. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

भिवानी में महिला की हत्या: घटना भिवानी के हनुमान गेट की है. जांच अधिकारी एसआई धर्मवीर ने बताया कि "पुलिस को सूचना मिली थी कि हनुमान गेट पर महिला की चाकू मार कर हत्या कर दी है. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तो पता चला कि महिला और चाकू मारने वाले आरोपी को एंबुलेंस से सामान्य अस्पताल में भिजवाया गया है. आरोपी महिला पर शादी का दबाव बना रहा था. मना करने पर आरोपी ने महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी."

भिवानी में चाकू मारकर महिला की हत्या (Etv Bharat)

पुलिस मामले की जांच में जुटी: जांच अधिकारी ने बताया कि "महिला की हत्या के बाद आरोपी ने खुद को भी मारने की कोशिश की. उसने दीवार पर जोर-जोर से सिर मारा. जिसके चलते वो घायल हो गया. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला के पति की मौसी का लड़का है. फिलहाल महिला का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हत्या की सही वजह का पता चल पाए. परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."

परिजनों से पूछताछ जारी: महिला की उम्र 38 साल के करीब बताई जा रही है. उसके दो बच्चे भी हैं. हत्या की वजह पारिवारिक कलह बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

