ETV Bharat / state

भिवानी में देवर ने ली भाभी की जान, चाकू मारकर उतारा मौत के घाट, आत्महत्या की कोशिश की

भिवानी: हरियाणा के भिवानी में महिला की हत्या का मामला सामने आया है. आरोपी ने पहले तो चाकू मारकर महिला को मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद आरोपी ने दीवार में सिर मारकर आत्महत्या की कोशिश की, हालांकि लोगों ने उसे पकड़ लिया और मामले की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की. दीवार में सिर मारने की वजह से आरोपी घायल हुआ है. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

भिवानी में महिला की हत्या: घटना भिवानी के हनुमान गेट की है. जांच अधिकारी एसआई धर्मवीर ने बताया कि "पुलिस को सूचना मिली थी कि हनुमान गेट पर महिला की चाकू मार कर हत्या कर दी है. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तो पता चला कि महिला और चाकू मारने वाले आरोपी को एंबुलेंस से सामान्य अस्पताल में भिजवाया गया है. आरोपी महिला पर शादी का दबाव बना रहा था. मना करने पर आरोपी ने महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी."