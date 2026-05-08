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तंत्र-मंत्र के नाम पर महिलाओं को ठगने वाला ढोंगी तांत्रिक पुलिस की गिरफ्त में, यूपी से पकड़ा गया

आरोपी भूत-प्रेत का डर दिखाकर महिला का शोषण करता था.पुलिस आरोपी के नेटवर्क और आर्थिक लेन-देन की भी जांच कर रही है.

Woman Molestation
पुलिस थाना मेहंदीपुर बालाजी (ETV Bharat Dausa)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 11:42 AM IST

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दौसा: जिले में तंत्र-मंत्र और जादू-टोने की आड़ में महिला का शोषण करने वाले एक ढोंगी तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है. आरोपी महिला को भूत-प्रेत और घरेलू परेशानियों का डर दिखाकर लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रहा. इतना ही नहीं, उसने पूजा-पाठ और विशेष अनुष्ठान के नाम पर महिला से लाखों रुपए भी ठग लिए. पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर मामले की जांच तेज कर दी है.

पुलिस उपाधीक्षक धर्मराज चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के नसीरपुर निवासी सुखवीर उर्फ छोटे उर्फ सुरेंद्र पुत्र दिनेश बाबू के रूप में हुई है. आरोपी खुद को बड़ा तांत्रिक बताकर महिलाओं को झांसे में लेता था. इसी दौरान उसने पीड़िता को अपने झांसे में लिया और घरेलू कलह, अशुभ शक्तियों तथा जीवन में संकट होने का भय दिखाकर उसका विश्वास हासिल किया. आरोप है कि आरोपी महिला को अलग-अलग धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा कराने के बहाने बुलाता रहा.

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इस दौरान वह हरिद्वार, मेहंदीपुर बालाजी और उज्जैन सहित कई स्थानों पर होटल और धर्मशालाओं में ठहरता था, जहां उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया. आरोपी लगातार तंत्र-मंत्र, ग्रह दोष और अनिष्ट का डर दिखाकर महिला से बड़ी रकम वसूलता रहा. पीड़िता ने जब पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी, तो मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी बेहद शातिर तरीके से पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था. वह लगातार मोबाइल नंबर बदल रहा था और अपनी लोकेशन छिपाने के लिए अलग-अलग राज्यों में घूम रहा था.

उत्तर प्रदेश से किया गिरफ्तार: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने टीम गठित की. मानपुर डिप्टी एसपी धर्मराज चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की. उन्होंने ने बताया कि पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया था. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मखनपुर क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है. जांच टीम यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने इसी तरह और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है. साथ ही उसके नेटवर्क और आर्थिक लेन-देन की भी जांच की जा रही है.

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