पाकुड़ में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 6 से अधिक को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ

पाकुड़ में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 6 से अधिक को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ

पाकुड़ में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

नगर थाना, पाकुड़ (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 26, 2025 at 5:17 PM IST

पाकुड़: नगर थाना क्षेत्र के एक बगान में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी है. घटना की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस पहुंची और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक एक महिला अपने फ्रेंड के साथ नगर थाना स्थित एक बगान पहुंची थी. आसपास मौजूद 8-9 युवक वहां पहुंचे और युवती के साथ बदतमीजी करने लगे. इस दौरान महिला के फ्रेंड ने विरोध किया. जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गयी और महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया.

जानकारी देतीं एसपी (ईटीवी भारत)

पीड़ित महिला ने घटना की जानकारी नगर थाने की पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और पीड़िता को अस्पताल भेज दिया. इधर पीड़िता द्वारा दिए गये बयान के बाद पुलिस घटना में शामिल आरोपियों की धर पकड़ के लिए छापेमारी शुरू की. छापेमारी के दौरान पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक युवाओं को धर दबोचा और पूछताछ के लिए नगर थाने में लाया, जहां सभी से पूछताछ की जा रही है. इधर घटना की सूचना मिलते ही एसपी निधि द्विवेदी के अलावा कई पुलिस अधिकारी घटना स्थल जांच करने पहुंचे.

घटना को लेकर एसपी निधि द्विवेदी ने बताया कि बीती रात एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी है और इस मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है. साथ ही पीड़िता द्वारा पहचान किए गए आरोपियों की गिरप्तारी को लेकर पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा.

पाकुड़ में सामूहिक दुष्कर्म
महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म
PAKUR POLICE
पाकुड़ पुलिस
WOMAN MOLESTED IN PAKUR

