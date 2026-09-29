जींद सिविल अस्पताल के ओटी में महिला से छेड़छाड़ का आरोप, ऑपरेशन करवाने आई थी पीड़िता, जांच के लिए कमेटी गठित
जींद के सिविल अस्पताल में ऑपरेशन करवाने आई महिला से ऑपरेशन थिएटर में छेड़छाड़ का आरोप. स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए कमेटी गठन किया.
Published : September 29, 2026 at 3:59 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 6:04 PM IST
जींदः सिविल अस्पताल जींद में नसबंदी का ऑपरेशन कराने आई एक महिला ने ऑपरेशन थियेटर (OT) में छेड़छाड़ का दावा किया है. OT में मौजूद अस्पताल के एक कर्मचारी पर ही छेड़छाड़ का आरोप लगा है. घटना की सूचना मिलते ही DC डॉ. वैशाली शर्मा मौके पर पहुंच गईं. इधर, चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO) डॉ. सुमन कोहली का कहना है कि "मामले में जांच कमेटी बना कर कर्मचारी को ड्यूटी से हटाकर दूसरी ब्रॉन्च में ट्रांसफर कर दिया है."
ऑपरेशन थिएटर में तैनात कर्मचारी पर आरोपः सोमवार को जींद सिविल अस्पताल में एक महिला नसबंदी का ऑपरेशन करवाने के लिए पहुंची थी. शाम को उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया. आरोप है कि इसी दौरान ऑपरेशन थिएटर में तैनात एक कर्मचारी ने महिला के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी. आरोपी ने महिला के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ की . घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल के विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे. इसके बाद मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई. सूचना मिलते ही सीएमओ डॉ. सुमन तुरंत मौके पर पहुंची. उन्होंने पीड़िता और आरोपी से बात की.
डीसी मौके पर पहुंचीं, अधिकारियों से पूछताछ: घटना की जानकारी मिलते ही डीसी डॉ. वैशाली शर्मा अस्पताल पहुंच गईं. डीसी सीधे ऑपरेशन थिएटर में गईं और वहां मौजूद अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. उन्होंने मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन से भी जानकारी जुटाई. डीसी के अचानक अस्पताल पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया. मामले को लेकर उन्होंने कहा कि "यह कॉन्फिडेंशियल है. फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा."
थाना प्रभारी बोले- 'कोई शिकायत नहीं मिली': सिविल लाइन थाना प्रभारी आशीष कुमार ने कहा कि "उन्हें इस मामले में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है. उन्हें छेड़छाड़ जैसी किसी घटना की जानकारी नहीं है. यदि मामले में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."
जांच में जुटा स्वास्थ्य विभागः सिविल सर्जन डॉ. सुमन कोहली ने बताया कि "मामले की गहन जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है. कमेटी पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी और महिला व उसके परिजनों के आरोपों समेत मामले से जुड़े सभी पहलुओं को देखा जाएगा. जांच में जितने भी कर्मचारी दोषी पाए जायेंगे, उसके अनुसार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी." सिविल सर्जन ने स्पष्ट किया कि इस तरह की घटनाओं को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग की जीरो टोलरेंस नीति है.