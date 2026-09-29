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जींद सिविल अस्पताल के ओटी में महिला से छेड़छाड़ का आरोप, ऑपरेशन करवाने आई थी पीड़िता, जांच के लिए कमेटी गठित

जींद सिविल अस्पताल में महिला से छेड़छाड़ ( ETV Bharat )

जींदः सिविल अस्पताल जींद में नसबंदी का ऑपरेशन कराने आई एक महिला ने ऑपरेशन थियेटर (OT) में छेड़छाड़ का दावा किया है. OT में मौजूद अस्पताल के एक कर्मचारी पर ही छेड़छाड़ का आरोप लगा है. घटना की सूचना मिलते ही DC डॉ. वैशाली शर्मा मौके पर पहुंच गईं. इधर, चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO) डॉ. सुमन कोहली का कहना है कि "मामले में जांच कमेटी बना कर कर्मचारी को ड्यूटी से हटाकर दूसरी ब्रॉन्च में ट्रांसफर कर दिया है."