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पति करता रहा दुष्कर्म.. पत्नी बनाती रही Video... बिहार में धर्म परिवर्तन के लिए घिनौना खेल

कैमूर में धर्मांतरण के लिए एक दंपती के घिनौने खेल का पुलिस ने पर्दाफाश किया. महिला के साथ दुष्कर्म कर ब्लैकमेल किया जा रहा था.

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बिहार में धर्मांतरण के लिए घिनौना खेल (कॉन्सेप्ट फोटो)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 10, 2026 at 7:30 PM IST

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कैमूर: बिहार के कैमूर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. इतना ही नहीं दुष्कर्म का वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था.

धर्मांतरण के लिए दुष्कर्म: घटना के बाद हिम्मत जुटाकर पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी. पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए महज 4 घंटे के अंदर कार्रवाई की और आरोपी दंपती को गिरफ्तार कर लिया है. मोहनिया एसडीपीओ गोपाल कृष्णा ने प्रेस कांफ्रेंस कर गिरफ्तारी की पुष्टि की है.

4 घंटे के अंदर दंपती गिरफ्तार: मोहनिया एसडीपीओ गोपाल कृष्णा ने बुधवार (10 जून) सुबह अनुमंडल कार्यालय में इस मामले को लेकर प्रेसवार्ता की. उन्होंने कहा कि मंगलवार को रामगढ़ थाने में एक महिला द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था. महिला ने अपने साथ दुष्कर्म होने और वीडियो बनाने की जानकारी दी थी.

"महिला ने बताया कि 4 जून की शाम करीब 6 बजे रामगढ़ थाना अंतर्गत एक गांव के निवासी दंपत्ति ने उसे अपने घर बुलाया. नशीला पदार्थ पिलाकर अचेत होने की स्थिति का फायदा उठाकर आरोपी ने पीड़िता के मर्जी के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाया. इस दौरान आरोपी की पत्नी मोबाइल से वीडियो बनाती रही."- गोपाल कृष्णा, मोहनिया एसडीपीओ

पत्नी ने बनाया था वीडियो: घटना के बाद आरोपियों ने वीडियो दिखाकर पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा. इस मामले में 4 घंटे के अंदर आरोपी दंपती को रामगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी का आपराधिक इतिहास: गिरफ्तार आरोपी का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है. उसपर औरतों से छेड़छाड़ का मामला दर्ज है. फिलहाल पुलिस ने दंपती को गिरफ्तार करने के बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

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